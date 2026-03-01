16.000 người ở TP HCM được cấp chứng chỉ lái xe trái phép

Không tổ chức đào tạo theo quy định nhưng vẫn lập khống hồ sơ để hợp thức hóa thủ tục, 5 trung tâm dạy lái xe tại TP HCM bị cáo buộc cấp chứng chỉ trái phép cho gần 16.000 học viên.

Ngày 10/3, TAND TP HCM dự kiến xét xử ông Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải), Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc) cùng 24 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của 5 trung tâm khác về nhóm tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan vụ án, hai cán bộ thuế bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Ông Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) và Hoàng Văn Tân (cựu Hiệu phó, quyền Hiệu trưởng) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Tòa thông báo triệu tập 95 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 20/3.

Ông Hồ Văn Búp (trái) bị bắt ngày 23/6/2023. Ảnh: Nhật Vy

VKSND TP HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại 5 trung tâm thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (trực thuộc Bộ Giao thông vận tải), trong giai đoạn 2021-2022. Sai phạm diễn ra có hệ thống, kéo dài, xuất phát từ việc lãnh đạo các trung tâm lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng chức trách được giao.

Trường có 6 trung tâm trực thuộc gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe; Trung tâm Đăng kiểm 50-08D. Trong đó, sai phạm tại Trung tâm Đăng kiểm 50-08D đã được điều tra, xét xử trong vụ án khác.

Học viên không học, thi theo quy định vẫn được cấp chứng chỉ

Theo cáo trạng, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải được Sở Giao thông vận tải TP HCM cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ôtô các hạng B1, B2, C, nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, sau khi ông Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm Giám đốc, trung tâm mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; số trượt cũng nhiều, khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó giám đốc trung tâm và nhân viên lúc bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Tháng 11/2021, ông Nguyễn Văn Dương đề xuất không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được ông Búp và các cấp dưới thống nhất.

Sau đó, lãnh đạo trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao nhiệm vụ đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký hoàn thiện hồ sơ.

Cơ quan tố tụng xác định, dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ sai quy định cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thực hành, ông Búp chỉ đạo mua 421 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, ông này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Búp đã đưa một tỷ đồng cho hai cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm, trong đó 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt số thuế lớn.

Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc đồng phạm giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ.

Với các hành vi trên, ông Búp bị truy tố về 4 tội danh; còn ông Dương bị cáo buộc đồng phạm.

14 người thuộc 4 trung tâm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

4 trung tâm khác cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên

Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm còn lại gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe đã cấp chứng chỉ trái phép cho hơn 12.000 học viên.

VKS xác định lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III không thực hiện nghiêm quy định nội bộ khi giao nhiệm vụ, ký văn bản ủy quyền trái quy định; đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động các trung tâm trong quản lý đào tạo, hồ sơ và sát hạch.

Việc buông lỏng quản lý dẫn đến tình trạng hợp thức hóa hồ sơ, đào tạo "khống", cấp chứng chỉ trái quy định; nhiều học viên không đủ điều kiện vẫn được dự sát hạch và cấp giấy phép lái xe nhằm trục lợi.

Hải Duyên