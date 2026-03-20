16.000 người có chứng chỉ đào tạo lái xe 'lụi' sẽ phải học bổ sung

TP HCMNgoài việc tuyên án nặng với lãnh đạo các trung tâm đào tạo lái xe, tòa kiến nghị Bộ Xây dựng dạy bổ sung cho 16.000 học viên đã được cấp chứng chỉ trái phép.

Ngày 30/3, sau gần hai tuần xét xử, TAND TP HCM tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại 5 Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (thuộc Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng), cấp 16.000 chứng chỉ trái pháp luật.

Các trung tâm gồm: Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT; Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT Thuận An; Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ và Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe.

Tòa tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) mức án 26 năm tù; Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc) 25 năm tù về các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Ông Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) lĩnh 5 năm tù; Hoàng Văn Tân (cựu Hiệu phó, quyền Hiệu trưởng) Tân lĩnh 7 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

26 bị cáo khác thuộc nhóm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Nhận hối lộ, bị phạt 200 triệu đồng đến 21 năm tù.

Đưa ra giải pháp xử lý hậu quả pháp lý đối với việc cấp 16.000 chứng chỉ đào tạo không đúng quy định, HĐXX kiến nghị Bộ Xây dựng phải tổ chức đào tạo bổ sung cho những học viên này.

>> Danh sách mức án chi tiết đối với 30 bị cáo

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, có tổ chức, xuất phát từ việc lãnh đạo các trung tâm không thực hiện đúng chức trách, lợi dụng quyền hạn để vi phạm pháp luật. Các sai phạm đã xâm phạm hoạt động quản lý đào tạo, cấp phép lái xe; ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông; làm suy giảm uy tín cơ quan nhà nước; gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn hậu quả lớn, nên cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Trong đó, các bị cáo là giám đốc trung tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương lập khống hồ sơ học viên để cấp chứng chỉ đào tạo lái xe trái quy định.

Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, gồm: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền để khắc phục hậu quả; một số trường hợp tự thú, có nhiều thành tích trong quá trình công tác, nên được xem xét giảm nhẹ.

Hàng chục nghìn chứng chỉ lái xe được cấp trái quy định

Bản án xác định, nhằm thu hút số học viên đăng ký, tăng doanh thu cho các trung tâm đào tạo lái xe, lãnh đạo các trung tâm, gồm các bị cáo Búp, Dương, đã đưa ra chủ trương không yêu cầu học viên tham gia học lý thuyết, thực hành và thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi.

Sau đó, lãnh đạo các trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao nhiệm vụ đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để hoàn thiện hồ sơ.

Cụ thể, dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp trái phép chứng chỉ cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thực hành, ông Búp còn chỉ đạo mua 421 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn, ông Búp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Búp bị xác định đã đưa một tỷ đồng cho hai cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm, trong đó 446 triệu đồng là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt số thuế lớn.

Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc đồng phạm với vai trò giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ.

Với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm khác gồm Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe đã cấp trái phép hơn 12.000 chứng chỉ cho học viên.

Đối với bị cáo Vũ Đức Thiệu và Hoàng Văn Tân, tòa cho rằng với tư cách lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, hai người đã không thực hiện nghiêm quy định nội bộ khi giao nhiệm vụ, tự ý ký văn bản ủy quyền trái quy định, đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động các trung tâm trong quản lý đào tạo, hồ sơ và sát hạch.

Hải Duyên