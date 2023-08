15 thiếu niên tham gia hỗn chiến ở cầu vượt làm hai người tử vong

Giáp mặt nhau ở khu vực Cầu Rào 1 (bắc qua sông Lạch Tray, nối quận Ngô Quyền với quận Dương Kinh), nhóm Khánh Duy ném chai thủy tinh, đuổi đánh nhóm An đi xe máy ngược chiều.

Do không đuổi kịp nhóm của An, nhóm Khánh Duy quay về phường Đồng Hòa, quận Kiến An gọi thêm 3 người khác.

Trong khi đó, nhóm của An về khu 7 tầng đường Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân chuẩn bị hung khí để quay lại trả thù. Tới 0h15 ngày 28/5, hai nhóm ném chai thủy tinh vào nhau tại khu vực vòng xuyến Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp.

An khi lái xe máy chở Bùi Thế Duy đã bị Khánh Duy chở Tuấn Huy, Chung Đức truy đuổi. Lên cầu vượt Lạch Tray (chỉ cho phép ôtô di chuyển), xe của An đâm trực diện vào ôtô container đi ngược chiều. Xe của Duy điều khiển đâm vào dải phân cách đường, xe của An bốc cháy. Vụ tai nạn khiến An, Thế Duy chết tại chỗ, Khánh Duy bị gãy chân.

Công an thu tuýp sắt gắn lưỡi kim loại dài 1,5 m, một vỏ két bia. Đường Nguyễn Văn Linh và cầu vượt Lạch Tray ùn tắc đến 5h sáng.

Lê Tân

Hai người tử vong khi rượt đuổi nhau giữa đêm