15 năm Prospan đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt

Thuốc ho thảo dược Prospan được nhiều gia đình Việt lựa chọn nhờ tác dụng giảm ho, tiêu đờm và nguồn gốc từ chiết xuất lá thường xuân.

Theo thống kê của IQVA, lượng thuốc ho Prospan tiêu thụ tại Việt Nam đạt mức hàng triệu sản phẩm mỗi năm, cho thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm tại thị trường Việt Nam tăng trưởng ổn định.

Giữa thị trường với hàng trăm sản phẩm trị ho, tiêu đờm khác nhau, Prospan giữ vững vị thế với người tiêu dùng Việt bởi chất lượng chuẩn Đức, thảo dược an toàn, giảm ho tự nhiên.

Chất lượng Đức. Điểm khác biệt tạo của thuốc ho Prospan là công nghệ chiết xuất cao khô lá Thường xuân độc quyền EA 575. Dịch chiết EA 575 được tạo ra bằng quy trình chiết xuất chuẩn hóa theo công nghệ hiện đại của Đức, đảm bảo hàm lượng hoạt chất ổn định và có chất lượng đồng nhất cho tất cả sản phẩm phân phối trên toàn cầu.

Sản phẩm đạt chuẩn chất lượng Đức. Ảnh: Sohaco

Chiết xuất thảo dược an toàn. Sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao bởi tiêu chí "3 không": không đường, không cồn, không chất tạo màu, phù hợp cả trẻ sơ sinh, người lớn tuổi, người bị bệnh tiểu đường, người ăn kiêng.

Giảm ho tự nhiên. Với chiết xuất từ lá thường xuân lành tính, Prospan không làm mất đi phản xạ ho tự nhiên mà khiến cơn ho giảm dần tự nhiên dựa trên cơ chế điều trị ba tác động gồm: làm loãng và tống đờm ra ngoài; làm giãn phế quản để mở rộng đường thở giúp giảm tình trạng thở khò khè, thở khó; làm dịu kích ứng niêm mạc họng giúp giảm cơn ho khan, ho có đờm.

Thuốc ho thảo dược Prospan dạng siro và viên ngậm. Ảnh: Sohaco

Các sản phẩm Prospan trên toàn cầu đều được sản xuất theo cùng một công thức và tiêu chuẩn, đảm bảo hiệu quả đồng nhất.

Với tính hiệu quả, thuốc ho thảo dược Prospan được khuyên dùng bởi các dược sĩ trong điều trị ho có đờm, viêm phế quản, viêm đường hô hấp cấp. Sản phẩm có nhiều dạng bào chế như siro, viên ngậm mềm. Mỗi dạng bào chế đều giữ nguyên công thức chuẩn Đức, phù hợp nhiều nhóm người dùng từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Trong đó, siro ho là dạng phổ biến, phù hợp cho trẻ em và người gặp khó khăn khi nuốt thuốc. Sản phẩm có vị dễ uống, giúp làm loãng đờm, hỗ trợ giảm ho và thông thoáng đường hô hấp. Dạng siro thường được phụ huynh lựa chọn cho trẻ nhỏ nhờ tính tiện dụng và dễ điều chỉnh liều lượng.

Viên ngậm mềm mang lại sự tiện lợi cho người lớn và trẻ em, đặc biệt trong những trường hợp cần giảm ho nhanh khi đang làm việc, học tập hoặc di chuyển. Viên ngậm giúp làm dịu cổ họng, hỗ trợ giảm kích thích ho và mang lại cảm giác dễ chịu cho đường hô hấp.

Nhờ đa dạng dạng bào chế cùng công thức chiết xuất lá thường xuân đặc trưng, Prospan mang đến giải pháp hỗ trợ giảm ho linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau của người dùng.

Prospan đồng hành cùng các gia đình Việt. Ảnh: Sohaco

Người tiêu dùng nên mua sản phẩm tại các hiệu thuốc, nhà thuốc uy tín trên toàn quốc. Sản phẩm nhập khẩu chính hãng có bao bì song ngữ Anh - Việt với đầy đủ thông tin nhà nhập khẩu và số đăng ký lưu hành của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có thể kiểm tra mã vạch để truy xuất nguồn gốc sản phẩm, tránh mua hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường.

Thuốc ho thảo dược Prospan được sản xuất bởi Engelhard Arzneimittel, công ty dược phẩm hơn 150 năm tuổi tại Đức. Sản phẩm ra đời từ năm 1950, được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP-EU với hoạt chất chiết xuất từ lá thường xuân, hiện phân phối tại hơn 100 quốc gia. Tại Việt Nam, sản phẩm có mặt từ năm 2009 và được lưu hành theo các quy định của Bộ Y tế. Theo thông tin từ đơn vị phân phối, sản phẩm hiện có mặt tại khoảng 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc.

Thế Đan

Prospan - Giải pháp trị ho hiệu quả nhập khẩu từ Đức Sản phẩm được đăng ký bản quyền tại Cơ quan Sáng chế Châu Âu (EPO) và Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO). Dịch chiết lá thường xuân trong sản phẩm có tác dụng hóa lỏng chất đờm do quá trình viêm tạo ra, đồng thời hỗ trợ chống co thắt phế quản, từ đó giúp giảm ho mà không làm mất phản xạ ho tự nhiên của cơ thể. Sản phẩm có 3 dạng bào chế, phù hợp nhu cầu của từng thành viên trong gia đình. Prospan Syrup dạng siro, an toàn cho trẻ từ 0 tháng tuổi; Prospan Forte dạng siro hương bạc hà, cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn; Prospan Lozenges dạng viên ngậm mềm, không gây rát lưỡi, cho trẻ từ 6 tuổi và người lớn. Thuốc ho Prospan không cồn, không đường, không chất tạo màu, phù hợp cả với người tiểu đường, ăn kiêng. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Đức và phân phối tại Việt Nam bởi Tập đoàn Dược phẩm Sohaco.




































