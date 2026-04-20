Generali Việt Nam gia nhập thị trường ngày 20/4/2011, phát triển các giải pháp bảo hiểm theo nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng trong nước. Sau 15 năm, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới hơn 30.000 tư vấn viên, xây dựng hệ thống phân phối với hàng trăm văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc, theo đuổi sứ mệnh trở thành "Người bạn trọn đời" của khách hàng. Doanh nghiệp không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao hiệu quả bảo vệ cho khách hàng và triển khai nhiều chương trình cộng đồng, giúp doanh nghiệp củng cố vị thế trên thị trường bảo hiểm nhân thọ suốt nhiều năm qua với chỉ số R-NPS đo lường mức độ hài lòng của khách hàng thuộc nhóm cao. Nền tảng của quá trình xây dựng hệ thống phân phối kế thừa từ Generali - tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản thành lập từ năm 1831 tại Italy, hiện diện tại hơn 50 quốc gia và phục vụ hơn 75 triệu khách hàng. Năm 2025, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận thuần sau điều chỉnh 4,3 tỷ euro (khoảng hơn 132.000 tỷ đồng). Trong 15 năm phát triển tại Việt Nam, Generali từng bước xây dựng hệ thống phân phối đa dạng và rộng khắp, giúp các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc. Hệ sinh thái này được hình thành từ mạng lưới văn phòng tổng đại lý - nơi đội ngũ tư vấn tài chính trực tiếp đồng hành khách hàng trong hoạch định và bảo vệ tương lai. Thời gian đầu thành lập, Generali xây dựng mô hình văn phòng Tổng Đại lý với tên gọi GenCasa và GenBella, mang dấu ấn giao thoa giữa phong cách Italy và giá trị văn hóa phương Đông, được đơn vị đồng bộ từ mô hình sản phẩm, dịch vụ đến không gian phục vụ.

Đến đầu năm 2026, Generali phát triển mạng lưới hàng trăm văn phòng tổng đại lý trên toàn quốc, là nơi làm việc của hơn 30.000 tư vấn tài chính. Các văn phòng đóng vai trò là "trăm điểm tin cậy" giúp kết nối khách hàng, hỗ trợ tư vấn và chăm sóc sau bán hàng, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ tư vấn thực hiện dịch vụ theo quy chuẩn chung. Song song với kênh đại lý, Generali Việt Nam mở rộng các kênh phân phối thông qua hợp tác với ngân hàng, bảo hiểm nhóm và đại lý tổ chức, như PVcomBank, Nam A Bank và OCB, nhằm đa dạng hóa lựa chọn tiếp cận giải pháp bảo hiểm cho khách hàng.

Bên cạnh tăng trưởng về quy mô, doanh nghiệp cho rằng giá trị của hành trình 15 năm còn nằm ở việc đồng hành khách hàng trong các giai đoạn cuộc sống, từ lập gia đình, sinh con, trưởng thành, phát triển sự nghiệp đến giai đoạn nghỉ hưu. Các giải pháp bảo hiểm được thiết kế mang đến sự an tâm trong những thời điểm này, giúp khách hàng chủ động kế hoạch dài hạn. Theo đó, mỗi hợp đồng bảo hiểm là cam kết đồng hành lâu dài, trong khi các khoản chi trả quyền lợi thể hiện việc thực hiện cam kết. Tính đến 31/12/2025, Generali Việt Nam phục vụ gần 500.000 khách hàng cá nhân và hơn 400 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước. Doanh nghiệp đã thực hiện hơn 1,5 triệu trường hợp chi trả quyền lợi với tổng số tiền hơn 4.300 tỷ đồng, hiện diện trong nhiều thời điểm quan trọng của khách hàng.

Danh mục sản phẩm của Generali Việt Nam tập trung vào các nhu cầu bảo vệ và tích lũy dài hạn. Doanh nghiệp cung cấp giải pháp bảo hiểm sức khỏe và bệnh hiểm nghèo, bảo vệ rủi ro tai nạn, tích lũy giáo dục, hưu trí, đồng thời có các sản phẩm liên kết đầu tư nhằm kết hợp bảo vệ và gia tăng giá trị tài chính. Để nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng, Generali Việt Nam đầu tư công nghệ, đơn giản hóa và số hóa các quy trình nghiệp vụ. Doanh nghiệp triển khai hệ sinh thái kỹ thuật số GenVita, xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu và tự động hóa quy trình bán hàng nhằm rút ngắn thời gian xử lý tại các điểm giao dịch. Những bước đi này góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bảo hiểm theo hướng hiện đại, hỗ trợ mở rộng khả năng phục vụ khách hàng trên toàn quốc. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Generali Việt Nam triển khai các sáng kiến cộng đồng, đưa trách nhiệm xã hội vào chiến lược phát triển bền vững. Generali cho biết đã dành hơn 110 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội trong 15 năm qua. Thông qua The Human Safety Net - tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn thành lập, các hoạt động tập trung vào hỗ trợ gia đình và trẻ em, hướng tới tác động bền vững. Generali Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và UNICEF triển khai các chương trình giáo dục kiến thức làm cha mẹ, gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao. Doanh nghiệp cũng hỗ trợ cộng đồng khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Những đóng góp này được ghi nhận qua một số giải thưởng như danh hiệu "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại Saigon Times CSR, "Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững" tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025, cùng các giải thưởng quốc tế như Insurance Asia Awards và Asia Pacific Enterprise Awards. Các kết quả này phản ánh định hướng gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp. Song song với các hoạt động xã hội, Generali Việt Nam chú trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc và thúc đẩy các yếu tố đa dạng, công bằng, hội nhập. Doanh nghiệp nhiều năm được vinh danh trong các bảng xếp hạng môi trường làm việc như "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" theo Anphabe và các hạng mục tại HR Asia Awards. Từ nền tảng này, Generali Việt Nam tiếp tục hướng đến mục tiêu trở thành "Người bạn trọn đời", đồng hành các gia đình Việt trong các giai đoạn cuộc sống, phát triển bền vững trong dài hạn.