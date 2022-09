15 năm chinh phục thị trường logistics của BEST Inc.

BEST Inc. hiện phục vụ 600 thương hiệu trên 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhờ hoàn thiện chuỗi cung ứng tập trung vào sự phát triển của logistics sau 15 năm thành lập.

Xuất thân từ ngành công nghệ, ngay khi thành lập BEST Inc., Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Johnny Chou đã định hướng lấy công nghệ làm nền tảng chuyển đổi và phát triển ngành chuyển phát nhanh. Với định hướng này, đội ngũ BEST luôn cải tiến ứng dụng, công nghệ, mở rộng mạng lưới phục vụ và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất.

Ông Johnny Chou, Nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BEST Inc. Ảnh: BEST Inc.

Trong năm 2007, năm đầu tiên hoạt động, doanh nghiệp này tập trung vào nền tảng công nghệ BEST Cloud để phát triển dịch vụ, đồng thời tìm cách phát triển mạng lưới để triển khai toàn diện các dịch vụ logistics. Đến năm 2008, BEST Inc. giới thiệu dịch vụ chuỗi cung ứng thông minh, góp phần kết nối nhà cung cấp, doanh nghiệp bán lẻ với người tiêu dùng.

Lĩnh vực logistics lúc đó còn khá mới mẻ, không tránh khỏi hàng loạt khó khăn như tìm kiếm khách hàng, hệ thống kho bãi, cơ sở vật chất, nhân sự. Khi đó, logistics chủ yếu vẫn sử dụng những phương thức truyền thống nhưng BEST Inc. luôn kiên định với phương hướng phát triển đã đề ra.

Một năm sau, công ty phát triển mạng lưới dịch vụ hoạt động khắp Trung Quốc. Từ đó đến nay, hoạt động của doanh nghiệp đi vào ổn định, liên tục mở rộng các loại hình dịch vụ khác: chuyển phát nhanh BEST Express (2010), vận tải BEST Freight (2012), tài chính BEST Capital (2013)...

Bên cạnh dịch vụ hậu cần thương mại điện tử, BEST Inc. cũng giới thiệu mô hình kinh doanh bưu cục nhượng quyền nhằm mang đến cho các nhà đầu tư trong nước cơ hội sở hữu và mở rộng kinh doanh nhanh chóng, hiệu quả.

Năm 2017, BEST Inc. tạo bước ngoặt lớn khi niêm yết cổ phiếu của trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. Hiện tại, công ty mở rộng mạng lưới dịch vụ tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời cung cấp toàn diện các dịch vụ hậu cần và giá trị gia tăng, gồm giao nhận hàng hóa, quản lý chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics toàn cầu.

Tập đoàn BEST Inc. đang phục vụ 600 thương hiệu trong và ngoài nước. Ảnh: BEST Inc.

Tính đến hiện tại, doanh nghiệp đã phục vụ 600 thương hiệu trong và ngoài nước nhờ hoàn thiện chuỗi cung ứng tập trung vào sự phát triển của logistics, tệp khách hàng chất lượng cao. Nhờ sự nỗ lực trên, BEST Inc. đạt giải doanh nghiệp cấp 5A (AAAAA) trong 5 năm liên tiếp do liên đoàn hậu cần Trung Quốc trao tặng. Đây là giải thưởng dành cho những doanh nghiệp lớn, kinh doanh ngành nghề logistics, có chính sách, chiến lược toàn diện, nổi bật để giúp doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với thị trường quốc tế. Cùng với đó, trong năm nay, BEST Inc. lần thứ 3 liên tiếp nằm trong "Danh sách 500 Doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc năm 2022".

Theo đại diện BEST Inc., trong thời gian tới, tập đoàn tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ tự động hóa để nâng cao năng lực hoạt động. "Chúng tôi tận dụng công nghệ và đổi mới để trao quyền cho các đối tác kinh doanh, làm phong phú cuộc sống của người tiêu dùng bằng các giải pháp hậu cần hiệu quả. Đồng thời, BEST sẽ tập trung vào việc ổn định mạng lưới, tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ để thích nghi nhanh chóng với bối cảnh cạnh tranh trong ngành", ông Johnny Chou nhấn mạnh.

Thanh Thư