148 hồ đập ở Lâm Đồng hư hỏng, xuống cấp

Lâm Đồng có 148 hồ đập xuống cấp, thiếu kinh phí sửa chữa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vùng hạ du.

Thông tin được ông Nguyễn Hà Lộc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết tại buổi giao ban báo chí tỉnh ngày 7/11. Toàn tỉnh hiện có 526 hồ chứa, gồm 97 hồ lớn, 204 hồ vừa và 206 hồ nhỏ; trong đó 148 công trình hư hỏng ở nhiều hạng mục, cần sớm được sửa chữa, nâng cấp.

Ông Nguyễn Hà Lộc, PGĐ Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, sáng 7/11. Ảnh: Khải Nguyên

Các đơn vị quản lý đã chủ động duy tu, bảo dưỡng nhưng chỉ thực hiện được hạng mục nhỏ do thiếu vốn. Nhiều hồ xây dựng lâu năm, hồ sơ thất lạc, thiếu thông số kỹ thuật, gây khó khăn trong vận hành và đảm bảo an toàn.

Vấn đề an toàn hồ chứa được nêu ra sau sự cố vỡ hồ chứa trên núi Tân Lai của Công ty Trang Trại Việt ở xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ) gây thiệt hại nặng. Ông Lộc cho biết hồ chứa này "không có giấy phép xây dựng, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường và chưa được thẩm định kỹ thuật".

Hồ chứa nước trên núi Tân Lai sau khi vỡ đập. Ảnh: Việt Quốc

Công ty tự ý chặn dòng tích nước – hành vi bị cấm theo Luật Tài nguyên nước. Việc chủ trang trại cho rằng hồ dưới 500.000 m3 không cần xin phép là sai, bởi mọi công trình hồ chứa đều phải được thẩm định, phê duyệt theo Luật Thủy lợi.

Sau sự cố, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tháo cạn nước, phá dỡ đập ngăn, không được tích nước trở lại. Công an tỉnh cùng các sở, ngành đang điều tra nguyên nhân.

Khải Nguyên