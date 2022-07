140 golfer tại giải đấu của Mercedes-Benz An Du

An Du Golf Open Championship 2022 quy tụ 140 golfer là người sở hữu xe Mercedes-Benz, đối tác và khách hàng của An Du trên toàn quốc, diễn ra hôm 2/7.

140 golfer đã tham gia An Du Golf Open Championship 2022 để tìm ra 12 nhà vô địch bảng đấu tại sân Tràng An Golf & Country Club, Ninh Bình. Trải qua nhiều trận đấu kịch tính, 12 cúp bảng A, B, C, Ladies và các giải kỹ thuật đã tìm ra chủ nhân.

Một nhóm golfer tham dự giải đấu An Du Golf Open Championship 2022. Ảnh: An Du.

Cụ thể, vị trí nhất bảng A, B và C lần lượt là các golfer Đặng Thế Dũng, Bùi Xuân Mạnh và Nguyễn Tiến Hải. Nhất bảng Ladies là nữ golfer Hồ Thị Hồng Nhung. Giải Best Gross thuộc về golfer Tô Việt Dũng. Đồng thời, giải cũng đã tìm ra 5 người xuất sắc để tham dự MercedesTrophy Việt Nam Final 2022 là các golfer: Tô Việt Dũng, Đặng Thế Dũng, Trần Quang Tuấn, Đặng Đình Tùng và Nguyễn Thị Ngọc Nhung.

Trong mùa giải An Du Golf Open Championship 2022 không có golfer nào giật giải Hole in One (HIO).

CEO Mercedes-Benz Việt Nam (ngoài cùng bên phải) trao giải cho 5 golfer xuất sắc vào vòng chung kết Mercedes Trophy. Ảnh: An Du.

Nói tại giải đấu, bà Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch HĐQT Mercedes-Benz An Du cho biết, đại lý có kế hoạch phát triển thị phần sâu rộng, tôn chỉ mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị và đẳng cấp nhất. "Mercedes-Benz An Du mong muốn giải golf sẽ là sân chơi thường niên, gắn kết dành cho những khách hàng yêu thương hiệu Mercedes-Benz và những đối tác đã đồng hành cùng An Du", bà Phương Mai nói.

Tuấn Vũ