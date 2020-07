14 tỉnh bị nhắc nhở vì tai nạn giao thông tăng cao

Phó thủ tướng Trương Hoà Bình nhắc nhở 14 tỉnh để tai nạn giao thông tăng cao so với năm ngoái, thậm chí có tỉnh tăng 80%.

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm sáng 1/7, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, đánh giá 6 tháng đầu năm, cả nước phải chung tay phòng, chống Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội trong tháng 3, tháng 4 nên mật độ giao thông không cao; đồng thời, đây là thời điểm triển khai nghị định 100, nghị định 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô nên tình hình trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực.

Tai nạn giao thông đã giảm mạnh cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương), ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông được nâng cao; vi phạm về nồng độ cồn của người tham gia giao thông giảm mạnh, mức xử phạt đã đủ sức răn đe, lái xe đã biết sợ.

"Đây là kết quả rất đáng khích lệ, tôi thay mặt Thủ tướng biểu dương 7 tỉnh, thành là Cà Mau, Lâm Đồng, Hậu Giang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hải Phòng đã có thành tích kéo giảm số vụ tai nạn giao thông và số người chết tới 40% so với năm ngoái", Phó thủ tướng nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ nhắc nhở 14 địa phương để số vụ tai nạn giao thông tăng trên 15% so với năm ngoái, đặc biệt có những địa phương tăng 30% như Hòa Bình, Bạc Liêu, Bến Tre, Phú Yên, Đăk Nông; thậm chí An Giang tăng trên 80%.

"Tôi yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh này phải xem xét và thực sự sâu sát hơn trong công tác điều hành lĩnh vực giao thông; trong 6 tháng cuối năm phải có giải pháp kiềm chế, ngăn chặn việc gia tăng số vụ tai nạn", Phó thủ tướng yêu cầu.

Lãnh đạo bộ ngành liên quan, các địa phương được giao "phải có biện pháp mạnh, sớm xử lý các điểm đen, tiềm ẩn gây tai nạn giao thông".

Bộ Giao thông Vận tải có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc đào tạo cấp bằng lái xe. "Việc này đã nhắc nhiều rồi, phải kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm", Phó thủ tướng nêu rõ.