13 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo ngành

13 đại học của Việt Nam được xếp hạng ở 23 ngành học, trong đó Ngoại thương, Công nghiệp TP HCM,... lần đầu góp mặt.

Tổ chức QS ngày 25/3 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo 5 lĩnh vực. Ở mỗi nhóm, QS đưa ra bảng xếp hạng chung và theo ngành (tổng 55 ngành).

Bảy cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam góp mặt ở bảng chung - tăng ba so với năm ngoái và đông nhất từ trước đến nay. Còn xếp theo ngành, 13 trường tham gia ở 23 ngành, tăng 4 cơ sở nhưng giảm 2 ngành.

4 gương mặt mới là trường Đại học Công nghiệp TP HCM, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Ngoại thương, đều ở ngành thế mạnh. Thứ hạng cao nhất là 101-150, thuộc về Công nghiệp TP HCM ở ngành Nghệ thuật và Thiết kế.

Xét theo bảng chung, Đại học Văn Lang dẫn đầu trong Nghệ thuật và Nhân văn (hạng 260). Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đứng đầu ở lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và quản lý (lần lượt hạng 401-450 và 341), còn Đại học Duy Tân vẫn là top 1 cả nước ở nhóm Kỹ thuật và Công nghệ (hạng 346).

Xét theo ngành, 8 trường của Việt Nam được xếp hạng về Khoa học máy tính - đông nhất. Trong đó, Đại học Duy Tân dẫn đầu, ở vị trí 144 thế giới.

Chỉ hai trường nằm trong top 100 theo ngành là Đại học Văn Lang (hạng 69 ngành Nghệ thuật và Thiết kế), và Đại học Duy Tân (hạng 41 ngành Khách sạn và Giải trí), giảm một so với năm ngoái.

Lĩnh vực Ngành Tên trường Xếp hạng 2026 Xếp hạng 2025 Nghệ thuật và nhân văn Xếp hạng chung Đại học Văn Lang 260 -- Đại học Quốc gia TP HCM 501-550 -- Kiến trúc Đại học Duy Tân 101-150 101-150 Nghệ thuật và thiết kế Đại học Văn Lang 69 101-150 Đại học Công nghiệp TP HCM 101-150 -- Đại học Anh Quốc Việt Nam 151-200 -- Ngôn ngữ Đại học Quốc gia TP HCM 201-250 251-300 Đại học Quốc gia Hà Nội 251-300 -- Ngôn ngữ hiện đại Đại học Quốc gia Hà Nội 251-300 -- Nghệ thuật trình diễn Đại học Văn Lang 101-150 51-100 Kỹ thuật và công nghệ Xếp hạng chung Đại học Duy Tân 346 363 Đại học Quốc gia TP HCM 351 401-450 Đại học Quốc gia Hà Nội 401-450 451-500 Đại học Bách khoa Hà Nội 501-550 Khoa học máy tính Đại học Duy Tân 144 201-250 Đại học Quốc gia TP HCM 401-450 451-500 Đại học Bách khoa Hà Nội 551-600 551-600 Đại học Quốc gia Hà Nội 551-600 551-600 Đại học Công nghệ TP HCM 651-700 -- Đại học Công nghiệp TP HCM 651-700 -- Đại học Văn Lang 701-750 -- Đại học Tôn Đức Thắng 751-850 601-650 Kỹ thuật - Hóa chất Đại học Quốc gia TP HCM 351-400 351-400 Kỹ thuật điện Đại học Duy Tân 251-300 251-300 Đại học Bách khoa Hà Nội 351-400 351-400 Đại học Quốc gia TP HCM 351-400 351-400 Đại học Quốc gia Hà Nội 401-450 401-450 Kỹ thuật cơ khí, hàng không và sản xuất Đại học Duy Tân 301-350 401-450 Đại học Bách khoa Hà Nội 401-450 401-450 Đại học Quốc gia Hà Nội 451-500 401-450 Đại học Quốc gia TP HCM 451-500 451-500 Đại học Công nghệ TP HCM 501-575 -- Kỹ thuật dầu khí Đại học Quốc gia TP HCM 101-150 51-100 Đại học Quốc gia Hà Nội 101-150 -- Khoa học sự sống và Y khoa Nông, Lâm nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam 301-350 -- Đại học Cần Thơ 351-400 351-400 Dược và Khoa học dược phẩm Đại học Duy Tân 301-350 251-300 Y khoa Đại học Duy Tân 551-600 451-500 Khoa học tự nhiên Xếp hạng chung Đại học Quốc gia TP HCM 401-450 451-500 Đại học Duy Tân 451-500 377 Đại học Tôn Đức Thắng 451-500 501-550 Đại học Quốc gia Hà Nội 451-500 -- Hóa học Đại học Quốc gia TP HCM 401-450 551-600 Đại học Tôn Đức Thắng 501-550 451-500 Đại học Quốc gia Hà Nội 601-700 -- Khoa học Môi trường Đại học Duy Tân 146 201-250 Đại học Quốc gia TP HCM 351-400 401-450 Đại học Quốc gia Hà Nội 401-450 451-500 Đại học Tôn Đức Thắng 451-500 401-450 Toán học Đại học Tôn Đức Thắng 301-350 251-300 Đại học Quốc gia TP HCM 401-450 301-350 Đại học Quốc gia Hà Nội 401-450 301-350 Đại học Bách khoa Hà Nội 501-600 451-500 Khoa học vật liệu Đại học Duy Tân 301-350 301-350 Đại học Tôn Đức Thắng 351-400 351-400 Đại học Bách khoa Hà Nội 401-550 401-550 Đại học Quốc gia TP HCM 401-550 401-550 Vật lý và Khoa học vũ trụ Đại học Duy Tân 251-300 201-250 Đại học Quốc gia TP HCM 501-550 501-550 Đại học Bách khoa Hà Nội 601-675 -- Khoa học xã hội và Quản lý Xếp hạng chung Đại học Quốc gia TP HCM 341 501-550 Đại học Quốc gia Hà Nội 353 501-550 Đại học Văn Lang 451-500 -- Đại học Duy Tân 501-550 -- Đại học Kinh tế TP HCM 501-550 -- Kế toán - Tài chính Đại học Kinh tế TP HCM 301-375 -- Đại học Quốc gia Hà Nội 301-375 301-375 Kinh doanh và Quản trị Đại học Quốc gia TP HCM 451-500 401-450 Đại học Quốc gia Hà Nội 501-550 451-500 Đại học Ngoại thương 551-600 -- Đại học Văn Lang 551-600 -- Đại học Công nghiệp TP HCM 601-650 -- Đại học Kinh tế TP HCM 601-650 -- Kinh tế và Kinh tế lượng Đại học Kinh tế TP HCM 201-250 251-300 Đại học Quốc gia Hà Nội 301-350 401-450 Đại học Quốc gia TP HCM 351-400 351-400 Đại học Duy Tân 451-500 351-400 Đại học Ngoại thương 451-500 -- Đại học Văn Lang 551-700 -- Khách sạn và Giải trí Đại học Duy Tân 41 51-100 Đại học Văn Lang 101-150 -- Đại học Công nghệ TP HCM 151-175 -- Luật Đại học Quốc gia TP HCM 351-400 -- Đại học Quốc gia Hà Nội 351-400 351-400

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng có tiếng trên thế giới, bên cạnh THE (Times Higher Education) và ARWU (Shanghai Ranking).

Bảng xếp hạng theo lĩnh vực năm nay dựa trên dữ liệu từ 1.900 trường, tăng khoảng 300 so với năm ngoái. QS sử dụng 5 tiêu chí, trong đó danh tiếng học thuật có trọng số lớn nhất (40-60%). Còn lại là uy tín của trường với nhà tuyển dụng; số trung bình trích dẫn trên một bài báo; chỉ số H-index đo năng suất nghiên cứu khoa học và mức độ ảnh hưởng của các công bố; chỉ số IRN đo hiệu quả hợp tác quốc tế. Do đó, những trường có nhiều bài báo quốc tế có lợi thế.

Năm nay, các đại học ở khu vực Nam Á có tỷ lệ cải thiện thứ hạng cao nhất, trong khi Đông Á có số cơ sở mới gia nhập nhiều nhất.

Cách đây hai tháng, THE công bố bảng xếp hạng tương tự. 11 đại học của Việt Nam góp mặt, thứ hạng cao nhất là 251-300, thuộc về Đại học Duy Tân ở ngành khoa học Vật lý.

Một góc khuôn viên trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Fanpage trường

Khánh Linh