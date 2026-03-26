Thứ năm, 26/3/2026, 06:50 (GMT+7)

13 đại học Việt Nam vào bảng xếp hạng thế giới theo ngành

13 đại học của Việt Nam được xếp hạng ở 23 ngành học, trong đó Ngoại thương, Công nghiệp TP HCM,... lần đầu góp mặt.

Tổ chức QS ngày 25/3 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2026 theo 5 lĩnh vực. Ở mỗi nhóm, QS đưa ra bảng xếp hạng chung và theo ngành (tổng 55 ngành).

Bảy cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam góp mặt ở bảng chung - tăng ba so với năm ngoái và đông nhất từ trước đến nay. Còn xếp theo ngành, 13 trường tham gia ở 23 ngành, tăng 4 cơ sở nhưng giảm 2 ngành.

4 gương mặt mới là trường Đại học Công nghiệp TP HCM, Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Ngoại thương, đều ở ngành thế mạnh. Thứ hạng cao nhất là 101-150, thuộc về Công nghiệp TP HCM ở ngành Nghệ thuật và Thiết kế.

Xét theo bảng chung, Đại học Văn Lang dẫn đầu trong Nghệ thuật và Nhân văn (hạng 260). Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh đứng đầu ở lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và quản lý (lần lượt hạng 401-450 và 341), còn Đại học Duy Tân vẫn là top 1 cả nước ở nhóm Kỹ thuật và Công nghệ (hạng 346).

Xét theo ngành, 8 trường của Việt Nam được xếp hạng về Khoa học máy tính - đông nhất. Trong đó, Đại học Duy Tân dẫn đầu, ở vị trí 144 thế giới.

Chỉ hai trường nằm trong top 100 theo ngành là Đại học Văn Lang (hạng 69 ngành Nghệ thuật và Thiết kế), và Đại học Duy Tân (hạng 41 ngành Khách sạn và Giải trí), giảm một so với năm ngoái.

Lĩnh vực

Ngành

Tên trường

 Xếp hạng 2026

Xếp hạng 2025
Nghệ thuật và nhân văn Xếp hạng chung Đại học Văn Lang 260 --
Đại học Quốc gia TP HCM 501-550 --

Kiến trúc

Đại học Duy Tân

 101-150

101-150

Nghệ thuật và thiết kế

Đại học Văn Lang

 69

101-150
Đại học Công nghiệp TP HCM 101-150 --
Đại học Anh Quốc Việt Nam 151-200 --

Ngôn ngữ

Đại học Quốc gia TP HCM

 201-250

251-300
Đại học Quốc gia Hà Nội 251-300 --
Ngôn ngữ hiện đại Đại học Quốc gia Hà Nội 251-300 --

Nghệ thuật trình diễn

Đại học Văn Lang

 101-150

51-100

Kỹ thuật và công nghệ

Xếp hạng chung

Đại học Duy Tân

 346

363

Đại học Quốc gia TP HCM

 351

401-450

Đại học Quốc gia Hà Nội

 401-450

451-500
Đại học Bách khoa Hà Nội 501-550

Khoa học máy tính

Đại học Duy Tân

 144

201-250

Đại học Quốc gia TP HCM

 401-450

451-500

Đại học Bách khoa Hà Nội

 551-600

551-600

Đại học Quốc gia Hà Nội

 551-600

551-600
Đại học Công nghệ TP HCM 651-700 --
Đại học Công nghiệp TP HCM 651-700 --
Đại học Văn Lang 701-750 --

Đại học Tôn Đức Thắng

 751-850

601-650

Kỹ thuật - Hóa chất

Đại học Quốc gia TP HCM

 351-400

351-400

Kỹ thuật điện

Đại học Duy Tân

 251-300

251-300

Đại học Bách khoa Hà Nội

 351-400

351-400

Đại học Quốc gia TP HCM

 351-400

351-400

Đại học Quốc gia Hà Nội

 401-450

401-450

Kỹ thuật cơ khí, hàng không và sản xuất

Đại học Duy Tân

 301-350

401-450

Đại học Bách khoa Hà Nội

 401-450

401-450

Đại học Quốc gia Hà Nội

 451-500

401-450

Đại học Quốc gia TP HCM

 451-500

451-500
Đại học Công nghệ TP HCM 501-575 --

Kỹ thuật dầu khí

Đại học Quốc gia TP HCM

 101-150

51-100
Đại học Quốc gia Hà Nội 101-150

--
Khoa học sự sống và Y khoa

Nông, Lâm nghiệp

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 301-350

--

Đại học Cần Thơ

 351-400

351-400

Dược và Khoa học dược phẩm

Đại học Duy Tân

 301-350

251-300
Y khoa Đại học Duy Tân 551-600 451-500

Khoa học tự nhiên

Xếp hạng chung

Đại học Quốc gia TP HCM

 401-450

451-500

Đại học Duy Tân

 451-500

377

Đại học Tôn Đức Thắng

 451-500

501-550
Đại học Quốc gia Hà Nội 451-500 --

Hóa học

Đại học Quốc gia TP HCM

 401-450

551-600

Đại học Tôn Đức Thắng

 501-550

451-500
Đại học Quốc gia Hà Nội 601-700 --

Khoa học Môi trường

Đại học Duy Tân

 146

201-250

Đại học Quốc gia TP HCM

 351-400

401-450

Đại học Quốc gia Hà Nội

 401-450

451-500

Đại học Tôn Đức Thắng

 451-500

401-450

Toán học

Đại học Tôn Đức Thắng

 301-350

251-300

Đại học Quốc gia TP HCM

 401-450

301-350

Đại học Quốc gia Hà Nội

 401-450

301-350

Đại học Bách khoa Hà Nội

 501-600

451-500

Khoa học vật liệu

Đại học Duy Tân

 301-350

301-350

Đại học Tôn Đức Thắng

 351-400

351-400

Đại học Bách khoa Hà Nội

 401-550

401-550

Đại học Quốc gia TP HCM

 401-550

401-550

Vật lý và Khoa học vũ trụ

Đại học Duy Tân

 251-300

201-250

Đại học Quốc gia TP HCM

 501-550

501-550

Đại học Bách khoa Hà Nội

 601-675

--

Khoa học xã hội và Quản lý

Xếp hạng chung

Đại học Quốc gia TP HCM

 341

501-550

Đại học Quốc gia Hà Nội

 353

501-550
Đại học Văn Lang 451-500 --
Đại học Duy Tân 501-550 --
Đại học Kinh tế TP HCM 501-550 --

Kế toán - Tài chính

Đại học Kinh tế TP HCM

 301-375

--

Đại học Quốc gia Hà Nội

 301-375

301-375

Kinh doanh và Quản trị

Đại học Quốc gia TP HCM

 451-500

401-450

Đại học Quốc gia Hà Nội

 501-550

451-500
Đại học Ngoại thương 551-600 --
Đại học Văn Lang 551-600 --
Đại học Công nghiệp TP HCM 601-650 --
Đại học Kinh tế TP HCM 601-650 --

Kinh tế và Kinh tế lượng

Đại học Kinh tế TP HCM

 201-250

251-300

Đại học Quốc gia Hà Nội

 301-350

401-450

Đại học Quốc gia TP HCM

 351-400

351-400

Đại học Duy Tân

 451-500

351-400
Đại học Ngoại thương 451-500 --
Đại học Văn Lang 551-700 --

Khách sạn và Giải trí

Đại học Duy Tân

 41

51-100
Đại học Văn Lang 101-150 --
Đại học Công nghệ TP HCM 151-175 --

Luật

Đại học Quốc gia TP HCM

 351-400

--
Đại học Quốc gia Hà Nội 351-400 351-400

QS là một trong ba tổ chức xếp hạng có tiếng trên thế giới, bên cạnh THE (Times Higher Education) và ARWU (Shanghai Ranking).

Bảng xếp hạng theo lĩnh vực năm nay dựa trên dữ liệu từ 1.900 trường, tăng khoảng 300 so với năm ngoái. QS sử dụng 5 tiêu chí, trong đó danh tiếng học thuật có trọng số lớn nhất (40-60%). Còn lại là uy tín của trường với nhà tuyển dụng; số trung bình trích dẫn trên một bài báo; chỉ số H-index đo năng suất nghiên cứu khoa học và mức độ ảnh hưởng của các công bố; chỉ số IRN đo hiệu quả hợp tác quốc tế. Do đó, những trường có nhiều bài báo quốc tế có lợi thế.

Năm nay, các đại học ở khu vực Nam Á có tỷ lệ cải thiện thứ hạng cao nhất, trong khi Đông Á có số cơ sở mới gia nhập nhiều nhất.

Cách đây hai tháng, THE công bố bảng xếp hạng tương tự. 11 đại học của Việt Nam góp mặt, thứ hạng cao nhất là 251-300, thuộc về Đại học Duy Tân ở ngành khoa học Vật lý.

Một góc khuôn viên trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Fanpage trường

Khánh Linh

