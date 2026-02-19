13 đại học ở TP HCM chuyển sang xét tuyển kết hợp

Bắt nguồn từ trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, vào năm 2022, năm nay phương thức xét tuyển kết hợp nhiều thành phần đã được ít nhất 14 trường áp dụng. Trừ Học viện Ngân hàng ở Hà Nội, còn lại đều ở TP HCM.
Các loại điểm được sử dụng là điểm học bạ, đánh giá năng lực, thi tốt nghiệp THPT. Riêng Đại học Văn Lang xét tổng hợp học bạ, bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học và năng lực ngoại ngữ.
|TT
|Trường
|Các thành phần điểm kết hợp
|1
|Đại học Kinh tế TP HCM
|Học bạ + điểm thi tốt nghiệp THPT/thi đánh giá năng lực/V-SAT
|2
|Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM
|Học bạ + điểm thi đánh giá năng lực/thi tốt nghiệp THPT
|3
|Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM
|Điểm thi tốt nghiệp THPT + điểm thi đánh giá năng lực
|4
|Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP HCM
|Học bạ + điểm thi tốt nghiệp THPT + điểm thi đánh giá năng lực
|5
|Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM
|Học bạ + điểm thi tốt nghiệp THPT + điểm thi đánh giá năng lực
|6
|Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM
|Chưa công bố
|7
|Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM
|Chưa công bố
|8
|Đại học An Giang, Đại học Quốc gia TP HCM
|Học bạ + điểm đánh giá năng lực + điểm thi tốt nghiệp THPT
|9
|Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM
|Học bạ + điểm thi tốt nghiệp THPT + điểm thi đánh giá năng lực + thành tích khác
|10
|Đại học Tôn Đức Thắng
|Học bạ + điểm thi tốt nghiệp THPT
|11
|Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (Sư phạm Kỹ thuật TP HCM)
|Học bạ + điểm thi tốt nghiệp THPT + điểm thi đánh giá năng lực
|12
|Đại học Công nghiệp TP HCM
|Học bạ + điểm thi tốt nghiệp THPT + điểm thi đánh giá năng lực + thành tích khác
|13
|Đại học Văn Lang
|Học bạ + bài đánh giá cá nhân theo định hướng ngành học + năng lực ngoại ngữ
Các trường nhìn nhận xét kết hợp là xu thế tất yếu để đánh giá toàn diện và tìm kiếm thí sinh có năng lực thực chất, trong bối cảnh điểm học bạ gây tranh cãi. Việc này còn giúp trường đại học tránh rắc rối từ việc quy đổi điểm giữa các phương thức.
Theo quy chế tuyển sinh năm 2026, nếu đăng ký xét tuyển chỉ bằng học bạ, thí sinh phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 15/30.
Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo siết nguyện vọng đại học của mỗi thí sinh còn tối đa là 15, thay vì không giới hạn như trước. Các em chỉ được dùng chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS để quy đổi thành điểm tiếng Anh hoặc tính điểm cộng, tối đa 1,5. Trước đây, nhóm này có thể được cộng tới 3 điểm, hoặc vừa quy đổi vừa được cộng điểm khuyến khích ở một số trường.
Lệ Nguyễn