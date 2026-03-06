Kỷ lục 13.000 runner dự giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam

VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight, diễn ra ngày 22/3, ghi nhận 13.000 người đăng ký ở thời điểm đóng đơn - cao nhất từ trước đến nay.

Số lượng runner của giải tăng đều qua từng năm. Từ khoảng 10.000 người ở mùa đầu tiên năm 2023, quy mô mở rộng lên 11.000 năm 2024, 12.000 năm 2025 và chính thức xác lập cột mốc mới 13.000 VĐV trong năm nay. Qua đó, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight tiếp tục khẳng định vị thế là giải chạy đêm có quy mô lớn nhất Việt Nam.

VnExpress Marathon HCMC Midnight 2025 thu hút 12.000 runner. Ảnh: VnExpress Marathon

Theo thống kê từ ban tổ chức, cự ly bán marathon (21km) tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhất khi chiếm gần 40% tổng số VĐV đăng ký. Các cự ly 10km và 5km lần lượt chiếm khoảng 30% và hơn 20%, trong khi cự ly marathon 42km chiếm 10%.

TP HCM là địa phương có số lượng runner áp đảo, chiếm hơn 70% tổng số VĐV tham gia. Hà Nội đứng thứ hai về lượng người đăng ký, tiếp theo là các tỉnh, thành phía Nam như Đồng Nai, Cần Thơ và Tây Ninh

Giải năm nay thu hút hơn 1.000 runner quốc tế đến từ 54 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, cộng đồng runner Hàn Quốc chiếm số lượng lớn nhất với hơn 300 VĐV, tiếp theo là Trung Quốc và Philippines.

Thống kê cũng cho thấy người tham dự phân bổ khá đồng đều ở nhiều độ tuổi. Nhóm runner từ 31 đến 50 tuổi chiếm gần một nửa tổng số VĐV, trong khi nhóm dưới 30 tuổi chiếm khoảng 40%, phản ánh sự gia tăng của cộng đồng runner trẻ.

Ban tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đang được hoàn tất nhằm đảm bảo an toàn và trải nghiệm tốt cho VĐV. Hệ thống tiếp nước, đội ngũ y tế, lực lượng điều phối và các điểm cổ vũ dọc đường chạy sẽ được triển khai để hỗ trợ runner trong suốt hành trình.

Các runner vẫy tay chào ống kính máy quay trước vạch xuất phát tại mùa giải 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

Bước sang mùa thứ tư, VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight đã định hình vị thế là giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam. Xuất phát lúc nửa đêm trên các cung đường trung tâm, đi qua nhiều công trình biểu tượng của thành phố, sự kiện mang đến trải nghiệm khác biệt so với các giải chạy diễn ra rạng sáng.

Mọi thông tin về cung đường, địa điểm tổ chức và các lưu ý dành cho VĐV sẽ được ban tổ chức cập nhật trên website và fanpage chính thức của giải trong thời gian tới.

Hải Long