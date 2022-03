12 thực phẩm tốt cho não bộ và trí nhớ

Nhiều loại thực phẩm như cá béo, socola đen, nghệ, bông cải xanh… có thể duy trì sức khỏe não bộ và cải thiện trí nhớ.

Não bộ là trung tâm chi phối hầu hết các hoạt động của cơ thể, bao gồm cả hoạt động vô thức (hô hấp, tim đập...) và các hoạt động có ý thức (di chuyển, suy nghĩ...). Việc giữ cho não bộ hoạt động hiệu quả rất quan trọng. Ngày càng có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và sức khỏe não bộ. Một số thực phẩm sẽ giúp giữ cho não bộ khỏe mạnh và cải thiện các chức năng của cơ quan này, chẳng hạn như khả năng ghi nhớ và tập trung. Dưới đây là 12 loại thực phẩm tốt cho não bộ.

Cá béo

Cá béo thường đứng đầu danh sách các loại thực phẩm tốt cho trí não. Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá trích, cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3. Đây là chất béo đóng vai trò quan trọng trong cấu tạo màng tế bào, bao gồm cả tế bào não.

Một số nghiên cứu cho thấy, người ăn cá thường xuyên có nhiều chất xám trong não bộ hơn. Chất xám giúp kiểm soát việc đưa ra quyết định, trí nhớ và cảm xúc. Các nhà nghiên cứu nhận thấy, nồng độ omega-3 trong cơ thể cao sẽ giúp tăng cường khả năng nhận thức và tư duy. Omega-3 cũng làm chậm quá trình suy giảm tinh thần do tuổi tác và ngăn ngừa nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

Socola đen

Thành phần socola đen chứa nhiều flavonoid, một hợp chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa rất quan trọng đối với sức khỏe của não bộ vì cơ quan này dễ bị tổn thương bởi stress oxy hóa, dẫn đến suy giảm nhận thức do tuổi tác và các bệnh về não.

Socola đen có chứa nhiều flavonoid có lợi cho não bộ. Ảnh: Freepik

Flavonoid trong socola đen khuyến khích sự phát triển của tế bào thần kinh và mạch máu ở các vùng não có liên quan đến trí nhớ và học tập. Chúng cũng tăng lưu lượng máu trong não. Các nhà nghiên cứu tin rằng, những hợp chất này có khả năng tăng cường trí nhớ, làm chậm sự suy giảm tinh thần do tuổi tác.

Quả mọng

Giống như socola đen, quả mọng cũng chứa nhiều flavonoid có khả năng chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa này sẽ góp phần ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa và viêm, những yếu tố góp phần dẫn đến lão hóa não và các bệnh thoái hóa thần kinh.

Theo một đánh giá được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Tái tạo thần kinh (Trung Quốc) năm 2014, các chất chống oxy trong quả mọng có thể cải thiện kết nối giữa các tế bào não, tăng mức độ dẻo dai và giúp các tế bào não hình thành những kết nối mới, thúc đẩy khả năng học tập và ghi nhớ. Nó cũng giúp giảm hoặc trì hoãn tình trạng suy giảm nhận thức và các bệnh thoái hóa thần kinh liên quan đến tuổi tác. Các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa rất tốt cho não bộ là dâu tây, việt quất, dâu tằm, mâm xôi đen...

Nghệ

Curcumin là thành phần chính trong nghệ, đã được chứng minh có thể vượt qua hàng rào máu não. Điều này có nghĩa là curcumin có thể trực tiếp đi vào não và mang lại nhiều lợi ích cho các tế bào tại đây. Curcumin góp phần cải thiện trí nhớ ở những người mắc Alzheimer, hỗ trợ sự phát triển của các tế bào não mới.

Bông cải xanh

Bông cải xanh cung cấp một lượng vitamin K dồi dào cho cơ thể. Vitamin này tan trong chất béo và cần thiết cho quá trình hình thành sphingolipid, một loại chất béo có trong tế bào não. Ngoài vitamin K, bông cải xanh còn chứa một số hợp chất có tác dụng kháng viêm và chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ não khỏi nguy cơ bị tổn thương.

Quả hạch và các loại hạt

Tiêu thụ nhiều quả hạch và các loại hạt có thể tăng cường sức khỏe não bộ vì chúng chứa nhiều axit béo omega-3, chất chống oxy hóa và vitamin E. Vitamin E hỗ trợ bảo vệ tế bào chống lại tác dụng của các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình suy giảm tinh thần, cải thiện nhận thức và giảm nguy cơ mắc Alzheimer. Các loại quả hạch và hạt có hàm lượng vitamin E cao như hạt hướng dương, hạnh nhân, hạt phỉ. Quả óc chó cũng rất tốt cho não bộ vì chúng cung cấp nhiều axit béo omega-3 có khả năng chống viêm.

Quả óc chó chứa nhiều axit béo omega-3 tốt cho não bộ và trí nhớ. Ảnh: Freepik

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt là một nhóm thực phẩm khác chứa nhiều vitamin E có lợi cho não bộ. Tiêu thụ nhiều thực phẩm từ ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, bột yến mạch, bánh mì hoặc mì ống nguyên cám giúp cải thiện sức khỏe của não.

Trứng

Trứng là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng có lợi cho trí não, bao gồm vitamin B6, B12, folate và choline. Đây là những vitamin góp phần ngăn ngừa sự co rút của não và trì hoãn tình trạng suy giảm nhận thức.

Trà xanh

Tương tự như cà phê, caffeine có trong trà xanh sẽ cải thiện sự tỉnh táo, hiệu suất làm việc, trí nhớ và khả năng tập trung. Trà xanh cũng có một số thành phần khác tốt cho não như L-theanine, polyphenol và các chất chống oxy hóa. L-theanine là một axit amin có thể vượt qua hàng rào máu não và tăng cường hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh GABA giúp giảm lo lắng và giúp người dùng cảm thấy thư thái hơn. Polyphenol và chất chống oxy hóa có thể bảo vệ não bộ và làm giảm nguy cơ mắc Alzheimer, Parkinson.

Cam

Cam là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh bảo vệ các tế bào não chống lại các gốc tự do gây hại. Vitamin này cũng bảo vệ não trước các tình trạng như trầm cảm, lo âu, tâm thần phân liệt và Alzheimer. Một số thực phẩm khác cũng chứa nhiều vitamin C là ớt chuông, ổi, kiwi, cà chua, dâu tây...

Bơ

Bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe tổng thể nói chung và sức khỏe não bộ nói riêng. Các chất béo không bão hòa trong bơ sẽ làm giảm huyết áp, một yếu tố có thể tăng nguy cơ suy giảm nhận thức.

Phương Quỳnh

(Theo Healthline, Medicalnewstoday)