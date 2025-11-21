12 người thoát nạn trong hai vụ cháy ở Hà Nội

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã giải cứu và hướng dẫn thoát nạn 12 người trong hai vụ cháy tối 20/11.

Khoảng 19h, lửa bùng lên tại tầng 1 ngôi nhà 4 tầng số 42A đường Bưởi, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Trong nhà có nhiều người, không thể thoát ra ngoài.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 8 và số 2 đã điều 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Cảnh sát đeo bình ôxy tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm người, đồng thời phá cửa cuốn tại tầng 1 dập lửa, ngăn không cho cháy lan lên các tầng và nhà dân xung quanh.

Lực lượng chức năng phá cửa vào cứu hai người mắc kẹt tại vụ cháy ở Giảng Võ. Ảnh: CACC

Sau gần hai giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, cảnh sát phòng cháy đã phối hợp với công an phường hướng dẫn ba người thoát nạn, cứu được hai người mắc kẹt (trong đó có một trẻ em) ra ngoài an toàn, bảo vệ không để cháy lan lên các tầng phía trên của căn nhà và không cháy lan sang các nhà dân lân cận.

7 người được hướng dẫn thoát nạn trong đám cháy ở phường Vĩnh Hưng. Ảnh: CACC

Một vụ cháy khác xảy ra vào lúc 22h30 tại ngôi nhà trong ngõ 179 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng. Công an phường đã phá cửa và sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy, đồng thời hướng dẫn 7 người dân di chuyển thoát nạn an toàn.

Việt An