12 người bị cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố

TP HCMTrần Thị Ngọc Xuân và đồng phạm bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận tiền của tổ chức khủng bố do Đào Minh Quân cầm đầu, đăng bài chống phá Nhà nước.

Ngày 18/4, Xuân, 53 tuổi, và 11 người bị TAND TPHCM đưa ra xét xử về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 5-12 năm; 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo cáo trạng, Xuân và đồng phạm được thành viên của tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" (do Đào Minh Quân cầm đầu) lôi kéo tham gia. Tổ chức này có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bạo động vũ trang chống phá Nhà nước tại TP HCM và nhiều tỉnh thành phía Nam.

Xuân được Lâm Ái Huê (người tự xưng là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Tài chính của "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời") hướng dẫn thủ tục đăng ký làm thành viên tổ chức. Tiếp đó, Xuân được giao nhiệm vụ hoạt động tại khu vực TP HCM, nhận nhiều tài liệu xuyên tạc về tình hình trong nước. Bà này thường xuyên dùng Facebook phát trực tiếp các nội dung kêu gọi người dân tham gia tổ chức của mình và thực hiện "trưng cầu dân ý" bầu cho Đào Minh Quân làm "Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa".

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 3 đến tháng 6/2018, Xuân lôi kéo, hướng dẫn chồng, hai con ruột và ba người khác tham gia tổ chức khủng bố. Ngày 19/2/2019, Xuân lợi dụng việc đi thăm các hộ nghèo ở phường Tam Bình, TP Thủ Đức, phát 5 bộ tài liệu tuyên truyền nội dung chống phá Nhà nước. Bà này được các thành viên tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" cho điện thoại di động, 300 USD, 400 đôla Canada và 3 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa ngày 18/4. Ảnh: Duy Bình

Tại khu vực Đồng Nai, bị cáo Lương Thị Thu Hiền, 54 tuổi, giới thiệu "đang tham gia tổ chức từ thiện ở nước ngoài", thu thập thông tin nhiều hộ nghèo để "hỗ trợ". Cáo trạng xác định, thực chất bà này lấy thông tin người dân để đăng ký "trưng cầu dân ý" cho Đào Minh Quân.

Đối với các bị cáo còn lại, nhà chức trách xác định họ đã thực hiện hành vi tương tự ở các tỉnh An Giang, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum. Ngoài ra, họ làm cờ vàng ba sọc đỏ với nhiều kích thước, in, phát tán các tài liệu như "Hiến pháp lâm thời", "Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa", "Sơ lược tiểu sử Thủ tướng Đào Minh Quân"... để nhiều người biết đến tổ chức này và thực hiện "trung cầu dân ý".

Phiên xử dự kiến kéo dài đến 19/4.

Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được Đào Minh Quân thành lập năm 1990 tại Mỹ, hoạt động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam bằng bạo động vũ trang.

Từ cuối năm 2013, Đào Minh Quân cùng người trong tổ chức tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Họ lôi kéo thêm nhiều người có tư tưởng bất mãn tham gia kích động khủng bố, rải truyền đơn kêu gọi biểu tình, phá hoại các ngày lễ, Tết của đất nước.

Năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, truy nã Ðào Minh Quân về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Hải Duyên