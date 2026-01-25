12 lãnh đạo bộ ngành được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 16

12 bộ trưởng, thứ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, trong đó có Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Lương Tam Quang.

Đại diện các bộ ngành được giới thiệu để chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3, khi cử tri cả nước sẽ lựa chọn 500 đại biểu vào Quốc hội khóa mới.

Trong số này có đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, được 100% cử tri nơi công tác đồng ý giới thiệu ứng cử. Ông Phan Văn Giang 65 tuổi, quê phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Khoa học Quân sự, hiện là đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông vừa được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng và tái cử vào Bộ Chính trị khóa XIV.

Quân đội còn có hai đại tướng khác được giới thiệu gồm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng. Ảnh: Phạm Thắng

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội lần đầu tiên. Ông Lương Tam Quang 59 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm và cử nhân Luật, từng giữ nhiều vị trí tại Bộ Công an và được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Công an tháng 6/2024.

Cùng Bộ Công an, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư pháp; đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân, cũng là những sĩ quan được giới thiệu.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an. Ảnh: Hoàng Phong

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, 65 tuổi, quê ở thành phố Huế, được cử tri nơi công tác thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Lê Hoài Trung là tiến sĩ Luật và thạc sĩ Luật quốc tế, đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao từ tháng 10/2025 và là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, quê Phú Thọ, trình độ tiến sĩ Kinh tế và cử nhân Tài chính Ngân hàng, cũng được 100% cử tri nơi công tác giới thiệu.

Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri của Bộ Khoa học và Công nghệ hôm 23/1, 150/150 cử tri có mặt thống nhất giới thiệu PGS.TS Vũ Hải Quân, 52 tuổi, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Vũ Hải Quân quê Ninh Bình, là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và từng làm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi được điều động làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ tháng 9/2025.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: Lưu Quý

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, 51 tuổi, quê Hà Nội, tiến sĩ Tài chính lý thuyết tiền tệ, cũng được giới thiệu ứng cử. Ông Nguyễn Văn Thắng là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15, đồng thời là Ủy viên Trung ương Đảng nhiều khóa. Tại hội nghị lấy ý kiến cử tri của Bộ Nội vụ, 100% cử tri thống nhất giới thiệu Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình, 59 tuổi, quê Cà Mau, thạc sĩ Kinh tế và cử nhân Kinh tế chính trị, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn được 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn 60 tuổi, quê Hải Phòng, là phó giáo sư, tiến sĩ Ngữ văn; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; Đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, 55 tuổi, quê thành phố Hải Phòng, thạc sĩ Kinh tế, đều là đại biểu Quốc hội khóa 15 và được giới thiệu tái ứng cử.

Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, 53 tuổi, quê Hưng Yên, từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, cũng được cử tri đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội lần này.

Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri thống nhất giới thiệu Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, 58 tuổi, thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Ngày 16/1, Thanh tra Chính phủ thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó tổng Thường trực Thanh tra Chính phủ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Ông Đoàn 51 tuổi, quê Ninh Bình, tiến sĩ Luật chuyên ngành Tội phạm học và Điều tra tội phạm.

12 bộ trưởng, thứ trưởng, trưởng ngành được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Đồ họa: Khánh Hoàng

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, các thành viên Chính phủ là đại biểu Quốc hội gồm có Thủ tướng Phạm Minh Chính, các phó thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Phạm Thị Thanh Trà.

Ngoài ra, đại biểu Quốc hội khóa 15 còn có Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, quyền Bộ trường Công Thương Lê Mạnh Hùng.

Sơn Hà