12 đội tham gia Bán kết 'Dance For Youth' miền Nam

12 đội có lượt bình chọn online và được giám khảo đánh giá cao nhất sẽ thi đấu vào ngày 24/4 tại Đại học Kinh tế TP HCM.

Dance For Youth là cuộc thi nhảy cover do Báo điện tử VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net, Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) và Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ đam mê vũ đạo, sáng tạo nghệ thuật.

Trước đó, vòng Bán kết miền Bắc diễn ra sôi động với màn thi đấu của 15 đội thi và sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 1000 cổ động viên. Kết quả chung cuộc, 5 nhóm có số điểm cao nhất từ ban giám khảo sẽ thi đấu trong vòng Chung kết: Kings Crew (Đại học Sư phạm), MBGA (Học viện Ngân hàng), Grooza Team (Đại học Văn hóa Hà Nội), Skious (Đại học Hà Nội) và C.D.C (THPT Tây Hồ) bước vào đêm Chung kết. Xem chi tiết tại đây.

Vòng Bán kết 'Dance For Youth' khu vực miền Nam, diễn ra tại 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, có sự tham gia của các đội CA CREW, M.Unique, THE EIGHT CREW, The Bright, MAX CREW, Notime Crew, Đội VNXK Nhịp Điệu Xanh, The IF, P'withsion, The Outside, Ỏ Team và TWINKLING!.

Ban giám khảo vòng này bao gồm: biên đạo Đức Việt (Hanoi XGirls), Hồ Nhất Nhân (B-Wild) và Trần Gia Huy.

Tương tự với khu vực miền Bắc, ban giám khảo sẽ chấm theo thang 100 điểm. Trong đó, 50 điểm đánh giá kỹ thuật chuyên môn, 50 điểm phụ thuộc vào kỹ năng biểu diễn như phong cách biểu diễn, sắp xếp đội hình, nhịp điệu, thông điệp truyền tải; trang phục và đạo cụ... Ngoài ra, các đội thi cũng có thể bị trừ điểm nếu vi phạm các thể lệ đã công bố của cuộc thi như thời lượng, số lượng thành viên tối đa; thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam...

5 đội có số điểm cao nhất sẽ thi đấu cùng top 5 khu vực miền Bắc trong đêm Chung kết ngày 14/5, tại Royal City, Hà Nội.

Ngoài ra, ban tổ chức sẽ đóng cổng nhận bài dự thi cuộc thi ảnh Be Unique 25/4. Be Unique là sân chơi dành cho các thí sinh trong cuộc thi 'Dance For Youth' với giải thưởng 2 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà hấp dẫn.

Hoạt động diễn ra từ ngày 25/1 đến 10/5 tại fanpage Facebook của Dance For Youth. Giải thưởng sẽ được trao vào đêm Chung kết cuộc thi nhảy Dance For Youth. Thí sinh gửi hình ảnh dự thi tới địa chỉ e-mail: dance@vnexpress.net.

