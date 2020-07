12 bộ đầm thảm đỏ của 'bom sex' Margot Robbie

Margot Robbie tròn 30 tuổi hôm nay (2/7). Diễn viên sinh năm 1990 là một trong những mỹ nhân Australia hot nhất thế giới hiện nay, sau các vai diễn trong "Once Upon A Time In Hollywood", "Suicide Squad", "The Wolf of Wall Street", "Focus"... Người đẹp sở hữu mái tóc vàng rực và đường cong nóng bỏng, được ví như một Marilyn Monroe hiện đại.

Trên thảm đỏ, Robbie biến đổi phong cách linh hoạt, đa dạng. Cô ưu ái những thiết kế có đường cắt xẻ chừng mực, vừa quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét sang trọng. "Bom sex" thường xuyên có mặt trong nhóm sao mặc đẹp hàng tuần do các tạp chí lớn bình chọn. Một trong những bộ váy đẹp ấn tượng nhất trên thảm đỏ của cô là thiết kế màu cam cháy xẻ ngực tới eo của Oscar de la Renta giá 5.990 USD (139 triệu đồng).