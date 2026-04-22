11 nhà dân nguy cơ sụt xuống sông Hồng

Phú ThọSạt lở bờ kè đê tả Thao - đoạn thuộc hệ thống sông Hồng qua phường Phong Châu - khiến nền đất sụt lún, nứt toác, 11 hộ dân phải di dời khẩn cấp do nguy cơ mất an toàn tăng nhanh.

Tối 21/4, khu vực bờ kè đê tả Thao qua phường Phong Châu tiếp tục xuất hiện sạt lở, sụt lún phức tạp. Nền đất tại một số khu nhà bị hạ thấp, xuất hiện thêm nhiều vết nứt, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn.

Ông Hoàng Anh Vũ, Chủ tịch UBND phường Phong Châu, cho biết từ 18h cùng ngày, các hộ dân đã bắt đầu di dời, chủ yếu ở nhờ người thân; trường hợp không có nơi ở sẽ được chính quyền hỗ trợ.

Ông Vũ cho biết nhiều khả năng khu vực này không thể tiếp tục sinh sống nên phường sẽ bàn phương án tái định cư cho các gia đình, trong thời gian này các hộ dân được hỗ trợ ổn định cuộc sống.

Nhà bị nứt, nghiên do sạt lở ở Phú Thọ. Ảnh: Hải SK

Trước đó vào sáng cùng ngày, đoạn bờ kè từ ngã ba Cống Lò Lợn đến Km 64+150 đã xảy ra sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến 11 hộ dân sinh sống ven tuyến đê dọc sông Hồng.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nền đất sụt lún 50-70 cm, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài rộng 30-50 cm, làm nứt mái và tường nhà. Cơ quan chức năng nhận định hiện tượng sạt lở có xu hướng diễn biến nhanh, có thể tiếp tục mở rộng, đe dọa an toàn khu dân cư.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, UBND phường Phong Châu tổ chức họp khẩn với các hộ dân bị ảnh hưởng, triển khai phương án ứng phó. Công an phường và Ban Chỉ huy quân sự phường được giao căng dây, cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực 24/24, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị được giao khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ sạt lở, tham mưu phương án xử lý trước mắt và lâu dài, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ khắc phục, ổn định đời sống người dân.

Gia Chính