11 lô thuốc trị đau lưng bị tiêu hủy do kém chất lượng

11 lô thuốc Myomethol tác dụng giãn cơ, nhập khẩu từ Thái Lan kém chất lượng buộc phải tiêu hủy, hai công ty liên quan bị phạt 130 triệu đồng.

Ngày 27/3, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, công bố số thuốc kém chất lượng, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tạp chất, gồm lô số 49U001 đến 49U011, sản xuất ngày 12/1/2021 đến 5/2/2021, hạn dùng từ ngày 12/1/2024 đến 5/2/2024.

Công ty RX. Manufacturing Co., Ltd (Thái Lan) - nhà sản xuất, bị phạt 80 triệu đồng, buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm trên. Đơn vị đại diện tại Việt Nam là Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Úc Châu, ở TP HCM, bị phạt 50 triệu đồng do lỗi không cập nhật tiêu chuẩn chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với thuốc Myomethol.

Myomethol chứa hoạt chất Methocarbamol 500 mg, thuộc nhóm thuốc giãn cơ, tăng trương lực cơ. Thuốc được chỉ định dùng cho người bị đau lưng cấp tính.

Thời gian qua, Cục Quản lý Dược nhiều lần cảnh báo tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng. Mới đây Cục thông báo 5 loại thuốc giả mạo hồ sơ, thu hồi nhiều loại thuốc kháng sinh, giảm đau giả, kém chất lượng.

Lê Nga