11 điểm đổ xăng thay thế các trạm đóng cửa trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Sở Công Thương TP HCM công bố 11 cửa hàng xăng dầu gần cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chủ động tiếp nhiên liệu khi lưu thông qua đây.

Các điểm thay thế nằm dọc Xa lộ Hà Nội, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và Quốc lộ 51 - những trục đường dẫn lên, xuống cao tốc.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 41+100 (tuyến trái và phải) trên cao tốc thuộc địa bàn Đồng Nai đang ngừng hoạt động, khiến phương tiện lưu thông qua tuyến không còn điểm tiếp nhiên liệu trực tiếp trên đường.

STT Tên cửa hàng Địa chỉ 1 Trạm bán lẻ xăng dầu Tân Hiệp 545 Xa lộ Hà Nội, Phường Linh Xuân 2 Cửa hàng xăng dầu 53 Khu phố 2, Xa lộ Hà Nội, Phường An Khánh 3 Cửa hàng xăng dầu 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái 4 Cửa hàng xăng dầu 475 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái 5 Cửa hàng xăng dầu số 16 3/1 Nguyễn Thị Định, Phường Bình Trưng 6 Cửa hàng xăng dầu số 1 Đồng Văn Cống 332 Đồng Văn Cống, Phường Cát Lái 7 Petrolimex - Cửa hàng 110 Quốc lộ 51, Phường Long Hương 8 Petrolimex - Cửa hàng 134 Quốc lộ 51, Phường Phú Mỹ 9 Petrolimex - Cửa hàng 106 Quốc lộ 51, KP Phước Hiệp, Phường Tân Hải 10 Petrolimex - Cửa hàng 131 Quốc lộ 51, Phường Tân Hải 11 Petrolimex - Cửa hàng 108 Quốc lộ 51, Phường Tân Hải

Sở Công Thương TP HCM khuyến cáo doanh nghiệp vận tải và tài xế kiểm tra nhiên liệu trước khi vào cao tốc, chủ động đổ xăng tại các điểm thay thế để tránh phải rẽ ra quốc lộ giữa hành trình.

Các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu sẽ phải chủ động nguồn hàng, điều tiết sản lượng, hỗ trợ kịp thời cho các cửa hàng khu vực giáp ranh cao tốc; không để xảy ra gián đoạn bán hàng do thiếu nguồn. Doanh nghiệp cần chủ động phương án "tăng chuyến - tăng bồn - tăng sản lượng" trong giờ cao điểm.

Các cửa hàng bán lẻ gần tuyến được yêu cầu duy trì bán ổn định, bố trí nhân sự hợp lý, khuyến khích mở cửa 24/24 nếu điều kiện cho phép; chủ động dự trữ tồn bể và treo bảng nhận diện "Điểm tiếp nhiên liệu phục vụ tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan việc hai cửa hàng xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km 41+100 ngừng bán. Theo địa phương, nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp dân sự giữa các đơn vị khai thác, khiến hai cửa hàng chưa đủ điều kiện được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Việc gián đoạn này buộc nhiều phương tiện phải rời cao tốc để tiếp nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ùn tắc, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm đi lại.

Thi Hà