11 bài thi ấn tượng vòng Online miền Bắc 'Dance For Youth'

Các nhóm nhảy từ ĐH Y Hà Nội, ĐH Phương Đông, Đại học Thăng Long... có bài dự thi chỉn chu, đầu tư trang phục và kỹ thuật nhảy tốt.

UNIQUE GALAXY viết tắt UniG là nhóm nhảy cover duy nhất hoạt động được 5 năm tại trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Nhóm tham gia Dance For Youth với màn nhảy cover bản hit How You Like That - BLACKPINK.