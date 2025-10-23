100 loại cá Việt Nam cùng 'lên bàn tiệc' lập kỷ lục ẩm thực

Ngày 23/10, Chi hội Siêu đầu bếp Việt Nam xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung "Chế biến và công diễn cùng lúc các món ăn từ nhiều loại cá nhất tại Việt Nam" tại một khách sạn ở phường Tân Bình, thu hút đông khách tham quan.

Bên cạnh giới thiệu hàng loạt món ăn chế biến từ cá bản địa, sự kiện còn có cuộc thi tự hào ẩm thực Việt, trình diễn chế biến các món Việt Nam với sự tham dự của các cá nhân, đầu bếp trong và ngoài nước.

Hoạt động do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức, góp phần gìn giữ bản sắc và quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.