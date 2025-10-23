100 loại cá Việt Nam cùng 'lên bàn tiệc' lập kỷ lục ẩm thực

Ngày 23/10, Chi hội Siêu đầu bếp Việt Nam xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung "Chế biến và công diễn cùng lúc các món ăn từ nhiều loại cá nhất tại Việt Nam" tại một khách sạn ở phường Tân Bình, thu hút đông khách tham quan.
Bên cạnh giới thiệu hàng loạt món ăn chế biến từ cá bản địa, sự kiện còn có cuộc thi tự hào ẩm thực Việt, trình diễn chế biến các món Việt Nam với sự tham dự của các cá nhân, đầu bếp trong và ngoài nước.
Hoạt động do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA) tổ chức, góp phần gìn giữ bản sắc và quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.
Món cá hóa rồng lấy cảm hứng từ ẩm thực cung đình với nguyên liệu từ cá chẻm phi lê sau đó lăn bột và chiên giòn.
Ngoài các món cá từ biển hay sông hồ đồng bằng, các đầu bếp đến từ Kon Tum mang đến món gỏi lá cá lóc đồng độc đáo. Món ăn sử dụng hơn 10 loại lá khác nhau, đại diện cho đủ vị chua, chát, đắng, ngọt. Trong đó, lá sầu bang (lá to giữa) và lá trâm là hai nguyên liệu không thể thiếu, tạo nên hương vị đặc trưng của món gỏi lá.
Cách thưởng thức gỏi lá cũng rất riêng. Người ăn không nên vội gói tất cả các loại lá cùng lúc mà cần thực hiện đúng trình tự. Trước tiên, lấy lá sầu bang làm lớp cuốn bên ngoài, cho thêm lá ngành ngạnh, đinh lăng và một vài loại lá khác tùy ý để tạo thành hình chiếc phễu nhỏ. Sau đó, đặt miếng cá lóc vào giữa, thêm hạt tiêu, ớt và một chút nước chấm. Mỗi lần cuốn gồm các loại lá khác nhau, tạo thành hương vị khác biệt.
Trong số 100 món ăn chế biến từ cá xác lập kỷ lục Việt Nam, bên cạnh các món truyền thống, nhiều đầu bếp còn sáng tạo món ăn quốc tế từ nguyên liệu cá bản địa.
Trong ảnh là pizza cá trích Phú Quốc, được ướp theo phong cách Nga với dầu ô liu và phô mai tươi, nướng trong vòng 4 phút. Khi chế biến, đầu bếp chỉ lật nhanh phần da cá để giảm độ tanh nhưng vẫn giữ được độ ẩm và tươi tự nhiên.
Đầu bếp Trần Duy Quang, với hơn 15 năm kinh nghiệm làm pizza, cho biết ngoài cá hồi và hải sản nhập khẩu, nhiều loại cá Việt như cá trích, cá lăng, cá ngừ hoàn toàn có thể dùng làm nhân bánh, mang lại hương vị mới lạ và đậm chất địa phương.
Cá sọc dưa được chế biến thành món sushi theo phong cách Nhật Bản.
Nghệ nhân ẩm thực Hồ Đắc Thiếu Anh, thành viên Ban cố vấn Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, cho biết các món ăn từ cá thể hiện tinh thần sáng tạo của người Việt và sự phong phú của nguồn nguyên liệu bản địa. Theo bà, việc chế biến đa dạng các món ăn từ cá nhằm giới thiệu nét đặc sắc của ẩm thực Việt, kết nối giá trị truyền thống với phong cách hiện đại.
Sau quá trình kiểm tra hồ sơ, thẩm định trực tiếp tại sự kiện, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings đã xác lập Kỷ lục Việt Nam đến Chi hội siêu đầu bếp Việt Nam.
Tuấn Anh
Ảnh: Trần Quỳnh