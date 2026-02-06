100 km cao tốc Bắc Nam qua miền Trung đủ điều kiện khai thác trước Tết

Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã chấp nhận kết quả nghiệm thu có điều kiện cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và một phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Chiều 5/2, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng làm việc với các cơ quan liên quan về hai dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh qua tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng chấp thuận nghiệm thu có điều kiện đưa vào khai thác cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70 km. Việc chấp thuận này chỉ giới hạn trong phạm vi các hạng mục đủ điều kiện để nghiệm thu, không bao gồm các hạng mục chưa hoàn thành. Thứ trưởng cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công, hoàn thiện và nghiệm thu đúng quy định.

Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 rà soát, xử lý các khiếm khuyết, tồn tại được tổ chuyên gia và cơ quan thường trực hội đồng chỉ ra. Đặc biệt là các hạng mục liên quan đến an toàn giao thông, rà soát, hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường, tường hộ lan, hàng rào... nhất là khu vực trạm dừng nghỉ trước khi đưa dự án vào khai thác.

Đường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Phạm Linh

Với cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện đối với đoạn tuyến dài 20 km. Thứ trưởng lưu ý chủ đầu tư, nhà thầu cần sớm hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy hạng mục hầm Sơn Triệu.

Trong thời gian chờ hoàn thiện thủ tục hồ sơ, chủ đầu tư cần có phương án vận hành bảo đảm an toàn, theo dõi, kiểm soát tốt lưu lượng phương tiện, tải trọng xe, hiệu quả hệ thống biển báo để kịp thời điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

PGS TS Nguyễn Quang Phúc, tổ trưởng tổ chuyên gia, cho biết công tác thi công dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, đảm bảo thiết kế, mặt đường đảm bảo. Tuy nhiên chủ đầu tư cần rà soát ta luy để tránh sạt trượt và kiểm tra độ bằng phẳng tại nhiều vị trí cục bộ do chưa đạt yêu cầu. Hạng mục hầm đảm bảo song chưa cần hoàn thiện hồ sơ PCCC để đảm bảo tính đồng bộ.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 khẩn trương khắc phục hoàn thiện các bất cập để đảm bảo hoàn thành đưa cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh vào khai thác trong thời gian sớm nhất, đảm bảo tính đồng bộ kết nối với các tuyến cao tốc còn lại. Hai dự án thành đưa vào khai thác không chỉ khơi thông "mạch máu" giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, lưu thông hàng hóa thuận lợi, mà còn giúp giải quyết bài toán quá tải trên quốc lộ 1.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng thống nhất đưa vào khai thác gần 44 km cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn qua tỉnh Quảng Ngãi và yêu cầu các chủ thể khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để hội đồng nghiệm thu đoạn tuyến còn lại, đảm bảo khai thác toàn tuyến.

Các hạng mục chính của dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn chịu lực và điều kiện khai thác, phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Tuy vậy, vẫn còn một số công việc cần phải hoàn thiện, chủ yếu liên quan đến tổ chức giao thông, an toàn giao thông, vệ sinh công trình và các hạng mục phụ trợ.

Trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua miền Trung hiện có các dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và dự án thành phần 2 Biên Hòa - Vũng Tàu, đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025 nhưng đến nay chưa khai thác.

Anh Duy