10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Du lịch năm 2026 được dự báo trở thành phương thức để khách khẳng định bản sắc cá nhân và "kiểm tra" độ ăn ý trong các mối quan hệ, thông qua các hành trình cá nhân hóa tích hợp công nghệ.

Năm 2026, du lịch không còn là những kỳ nghỉ tách biệt mà trở thành phương thức để du khách khẳng định bản sắc cá nhân.

Theo ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia Booking.com tại Việt Nam, các hành trình đang được cá nhân hóa, từ việc kiểm chứng mức độ gắn kết trong các mối quan hệ đến việc ứng dụng công nghệ làm đẹp trong nghỉ dưỡng.

Dưới đây là 10 xu hướng được Booking dự đoán sẽ góp phần định hình ngành du lịch trong năm 2026, dựa trên khảo sát hơn 29.000 du khách đến từ 33 quốc gia (trong đó có Việt Nam), cùng phân tích của các chuyên gia du lịch.

Khu vực vườn cọ tại khu nghỉ dưỡng Arezai Kê Gà Bay. Ảnh: Booking

Những chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn kỳ ảo (Romantasy Retreats): Thoát ly hiện thực, bước vào thế giới thần tiên

Xu hướng lãng mạn giả tưởng (romantasy) đang tác động đến hành vi người dùng khi 94% du khách Việt sẵn sàng ghé thăm các điểm đến mô phỏng không gian lâu đài hoặc rừng cây theo phong cách này.

Nhu cầu trải nghiệm nhập vai ghi nhận sự tăng trưởng với 81% du khách muốn tham gia các chuyến nghỉ dưỡng gắn với trò chơi, sách hoặc phim giả tưởng và 33% khẳng định sẽ đưa loại hình này vào kế hoạch tương lai. Ngoài ra, 87% người dùng cởi mở với các gợi ý từ AI, tạo tiền đề cho những hành trình du lịch nơi trí tưởng tượng và tinh thần phiêu lưu trở thành trung tâm.

Những căn nhà trang bị robot tối tân (Humanoid Homes): Tương lai của loại hình nhà nghỉ dưỡng

Du khách ưa chuộng lưu trú trong những ngôi nhà được trang bị robot cùng hệ thống thông minh tự động tối ưu việc sử dụng nước, năng lượng và quản lý chất thải.

Khảo sát cho thấy 98% du khách Việt sẵn sàng đặt nhà nghỉ dưỡng có robot. Trong đó, 53% cho biết robot dọn dẹp ảnh hưởng đến quyết định đặt phòng, 41% hào hứng với robot đầu bếp và 35% quan tâm đến robot hỗ trợ tính bền vững.

39% bị thu hút bởi yếu tố mới lạ, còn 35% thích trải nghiệm và "khoe" việc từng lưu trú tại không gian mang hơi hướng khoa học viễn tưởng. Những căn nhà gắn robot được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa trải nghiệm nghỉ dưỡng, hướng tới sự thoải mái và khác biệt.

Nghỉ dưỡng kết hợp làm đẹp (Glow-cations): Xu hướng du lịch chăm sóc da chuyên biệt bằng công nghệ

Năm 2026, du lịch chăm sóc sức khỏe được dự báo tăng tốc mạnh, khi 92% du khách Việt sẵn sàng đặt các kỳ nghỉ làm đẹp chuyên biệt, cung cấp liệu pháp chăm sóc da cá nhân hóa. 95% du khách Việt ưu tiên phòng nghỉ tối ưu giấc ngủ bằng ánh sáng sinh học và âm thanh thư giãn, yếu tố then chốt cho quá trình phục hồi và tái tạo da.

Du khách trải nghiệm dịch vụ spa tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: The Anam Cam Ranh resort

Du lịch kiểm tra độ ăn ý (Turbulence Test): Phép thử cho tình bạn, tình yêu, và tinh thần đội nhóm

Trong năm 2026, các kỳ nghỉ được dự báo trở thành "bài kiểm tra", độ ăn ý cho các mối quan hệ khi 85% du khách Việt Nam sẵn sàng đi du lịch cùng một người đang tìm hiểu, đồng nghiệp hoặc bạn mới.

Khoảng 69% người tham gia cân nhắc đến các địa điểm hẻo lánh để quan sát cách đối phương xử lý những tình huống bất tiện. Xu hướng đảo ngược vai trò cũng thu hút 80% khách hàng, khi người vốn giữ nhiệm vụ lên kế hoạch sẽ nhường quyền điều hành cho bạn đồng hành hoặc người hướng nội.

Khảo sát ghi nhận 68% du khách sẵn sàng trải nghiệm chuyến đi bị hạn chế về ngân sách, rào cản ngôn ngữ và 85% chọn cách "lùi bước", để xem đối phương có chủ động chuẩn bị kế hoạch hay không. Những phép thử này cho thấy sự dịch chuyển trong quan niệm du lịch, từ nghỉ ngơi thuần túy sang cách thấu hiểu khả năng thích nghi và tinh thần đồng đội. Gen Z là thế hệ ủng hộ xu hướng này mạnh mẽ nhất với 88% sẵn lòng chọn các hành trình mô phỏng tình huống thực tế để đánh giá mức độ gắn kết.

Lưu dấu trải nghiệm du lịch bằng đồ lưu niệm (Shelf-ie Souvenirs): Khi kệ bếp trở thành triển lãm văn hóa

Năm 2026, tủ bếp dần trở thành "triển lãm văn hóa", khi du khách có xu hướng mang về các món quà lưu niệm thể hiện thẩm mỹ và câu chuyện riêng của mỗi điểm đến. Theo khảo sát, 90% du khách Việt Nam cân nhắc mua đồ dùng hoặc đồ đựng thức ăn có thiết kế riêng biệt như hũ gia vị vẽ tay hay lọ dầu ô liu thủ công để sử dụng và trang trí. Đáng chú ý, 84% người dùng sẵn sàng lựa chọn địa điểm du lịch dựa trên danh tiếng của các sản phẩm gia dụng tại địa phương đó.

Khoảng 33% du khách cho biết những vật dụng này giúp họ gợi nhớ kỷ niệm về hành trình mỗi khi nấu ăn. Trong khi đó, 52% người tham gia trân trọng giá trị của quà lưu niệm trong việc quảng bá nghề thủ công, thể hiện tính bền vững và tôn vinh tay nghề truyền thống. Với 17% du khách, việc quyết định điểm đến còn phụ thuộc vào cơ hội tìm kiếm các món quà quý hiếm, dụng cụ nấu nướng phiên bản giới hạn hoặc những mẫu bao bì có thiết kế ấn tượng.

5 xu hướng du lịch nổi bật tiếp theo của năm 2026

Phương Anh