10 ứng viên cho giải 'Tổ chức sáng tạo nội dung của năm'

Schannel, Check in Vietnam, Yeah1, Vie Channel, Vietcetera, VTV24 và 4 ứng viên khác cùng tham gia hạng mục "Tổ chức sáng tạo nội dung của năm" tại Vietnam iContent Awards 2025.

Bình chọn Vietnam iContent Awards tại đây.

"Tổ chức sáng tạo nội dung của năm" là một trong 5 giải thuộc hạng mục "Nhà sáng tạo số", nhằm tôn vinh những đơn vị đang hoạt động trong nước. Họ không chỉ duy trì tần suất đăng tải đều đặn, mà còn mang đến video, sản phẩm nhất quán, mới lạ, có sức lan tỏa tích cực và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

10 ứng viên được đề cử đều có khả năng chiến thắng giải này nhờ tạo dấu ấn năm qua, có lượng khán giả nhất định và định hướng cụ thể trong giai đoạn kế tiếp.

Giao diện bình chọn 10 ứng viên giải "Tổ chức sáng tạo nội dung của năm". Ảnh chụp màn hình

Yeah1 đang dẫn đầu với 6.197 lượt, kể từ khi mở cổng bình chọn ngày 3/10. Thành lập từ năm 2006, Yeah1 sở hữu hệ sinh thái rộng lớn - từ sản xuất, quản lý đến phân phối nội dung trên đa nền tảng, đáp ứng nhu cầu giải trí ngày càng đa dạng của khán giả.



Sau gần hai thập niên hoạt động, Yeah1 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ với nhiều chương trình thực tế gây tiếng vang, trở thành hiện tượng văn hóa - giải trí trong giới trẻ. Năm 2023-2024, show Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và Anh trai vượt ngàn chông gai liên tiếp tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi. Không chỉ dẫn đầu lượt xem trên nhiều nền tảng, loạt show còn góp phần thúc đẩy doanh thu quảng cáo, khẳng định vị thế của Yeah1 trong sản xuất nội dung ăn khách theo tiêu chuẩn quốc tế.



Bước sang năm 2025, Yeah1 tiếp tục làm mới mình với những dự án được đầu tư chỉn chu như Tân binh toàn năng hay Gia đình Haha. Sự chuyển mình này thể hiện chiến lược phát triển nội dung đa dạng, bền vững và bắt nhịp thị hiếu khán giả.

Đội ngũ Yeah1 - đứng sau nhiều chương trình thành công, trong đó có "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: Yeah1

Vie Channel - thành viên tổ hợp sinh thái công nghệ truyền thông giải trí DatVietVAC Group Holdings - được đánh giá là ứng viên mạnh ở hạng mục này. Thành lập từ năm 2008, đơn vị có lượng khán giả cố định nhờ loạt chương trình ăn khách như Người ấy là ai?, Siêu trí tuệ Việt Nam, The Masked Singer Vietnam, Sóng, Rap Việt...

Hưởng ứng chủ trương về phát triển công nghiệp văn hóa, kênh sáng tạo các show giải trí đậm dấu ấn Việt, hình thành vũ trụ "Say hi". Trong đó, Anh trai say hi và Em xinh say hi là hiện tượng văn hóa đại chúng có sức ảnh hưởng lớn trong năm 2024-2025, liên tiếp dẫn đầu các bảng xếp hạng trong nước và quốc tế, nhận loạt giải thưởng uy tín. Ở mảng phim, các tác phẩm Gạo nếp gạo tẻ, Cây táo nở hoa... cũng hít lượt xem.

Ngoài ba kênh truyền hình được yêu thích gồm: Vie Channel - HTV2, Vie GiảiTrí - VTVcab 1 và Vie Dramas - VTVcab 19, Vie Channel còn mở rộng ảnh hưởng trên YouTube, Facebook, TikTok với hơn 22 triệu người theo dõi.

Khung cảnh hoành tráng trong chương trình "Sóng 25", phát sóng đêm giao thừa 2025. Ảnh: Vie Channel

Ứng viên nổi bật khác là VTV24 - thành lập cuối năm 2013, trực thuộc VTV Digital, theo đuổi sứ mệnh "trở thành trung tâm tin tức nhanh nhạy, uy tín của Đài truyền hình Việt Nam". Hơn một thập niên, đơn vị nỗ lực cung cấp thông tin chính xác, kịp thời và giàu tính phân tích đến hàng triệu khán giả.



Không dừng ở truyền hình truyền thống, tổ chức này đẩy mạnh nội dung trên các nền tảng số. Nhờ cách thể hiện hiện đại, gần gũi, các bản tin, phóng sự, video ngắn trên mạng xã hội thuộc VTV24 luôn thu hút sự quan tâm, nhất là giới trẻ. Điểm nổi bật của đơn vị là phong cách làm báo sáng tạo, dám thử nghiệm nhiều hình thức truyền tải mới để tạo dấu ấn khác biệt - từ điều tra, phản biện đến những chiến dịch truyền thông xã hội.

Tương tự, Vietcetera khởi đầu là blog cá nhân hồi 2016, hiện trở thành một trong những nền tảng truyền thông bứt tốc nhanh, đề cao chất lượng. Mỗi tháng, đơn vị thu hút hơn 20 triệu lượt xem trên các kênh video, podcast và bài viết, phản ánh một Việt Nam hiện đại, năng động, sáng tạo.

Loạt series podcast Have A Sip, Vietnam Innovators, Yêu lành, Cởi mở, Gen Z truyền... góp phần định hình phong cách kể chuyện riêng biệt của Vietcetera: gần gũi, truyền cảm hứng và đúng thị hiếu giới trẻ. Không chỉ kể câu chuyện trong nước, tổ chức còn tạo cầu nối văn hóa, đưa hình ảnh Việt Nam đến gần bạn bè quốc tế.

Với chiến lược phát triển nội dung rõ ràng, thương hiệu dần tạo dựng, hoàn thiện hệ sinh thái chuyên sâu gồm: Vietnam Innovators Digest - thông tin doanh nghiệp và công nghệ, Onboardy - thông tin đa chiều về phát triển sự nghiệp, Flavors- thế giới ẩm thực và nhiều kênh khác vào năm 2026.

Một trong những trang cộng đồng được khán giả đa thế hệ yêu thích là Chuyện của Hà Nội, có hơn 2,5 triệu người theo dõi. trực thuộc Công ty cổ phần Beat Việt Nam. Tổ chức này thường chia sẻ đời sống giản dị ở thủ đô, dần trở thành không gian kết nối cảm xúc. Các bạn trẻ có thể nhìn thấy chính mình trong những câu chuyện, tâm sự và khoảnh khắc rất đời thường.



Không dừng ở vai trò một kênh truyền thông, Chuyện của Hà Nội còn mở rộng ảnh hưởng bằng các hoạt động hướng về cộng đồng. Từ chương trình thiện nguyện cho trẻ em đến chiến dịch hỗ trợ người khó khăn trong đại dịch, dự án cho thấy sức mạnh của mạng xã hội khi lan tỏa giá trị tích cực.



Check in Vietnam là nền tảng truyền thông số do VTC Media phát triển, với sứ mệnh "lan tỏa vẻ đẹp đất nước thông qua những điểm đến, di sản văn hóa, lịch sử, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc". Bằng cách kết hợp công nghệ số và sáng tạo trong cách kể chuyện, kênh xây dựng bản đồ sống động về Việt Nam - nơi mỗi cá nhân có thể đóng góp, chia sẻ khoảnh khắc, hành trình, trải nghiệm của mình. Qua đó, nền tảng vừa quảng bá hình ảnh đất nước đến bạn bè quốc tế, vừa khẳng định giá trị bản sắc Việt trong dòng chảy toàn cầu.

Không dừng lại ở việc truyền cảm hứng khám phá, kênh còn hướng mục tiêu dài hạn: trở thành kho dữ liệu mở và đáng tin cậy về du lịch Việt Nam, đồng thời kết nối các nguồn lực xã hội để tạo tác động tích cực cho ngành du lịch, văn hóa lẫn cộng đồng sáng tạo nội dung. Năm 2024, Check in Vietnam đoạt giải Kênh/Trang/Nhóm cộng đồng của năm tại Vietnam iContent Awards.

Một hình ảnh nổi bật trên Check in Vietnam. Ảnh: NVCC

Bốn ứng viên Sài Gòn Tếu, FAPTV, Wolfoo tiếng Việt, Schannel cũng có cơ hội thắng giải "Tổ chức sáng tạo nội dung của năm". Họ quen thuộc với cộng đồng khán giả, sản xuất nhiều chương trình, video, sản phẩm thú vị, truyền năng lượng tích cực.

Ban tổ chức mở cổng bình chọn để mọi người có thể chọn ra những nhà sáng tạo, sản phẩm số, cá nhân/tổ chức vì cộng đồng yêu thích từ 15h ngày 3/10 đến hết 24/10. Kết quả vòng bình chọn Vietnam iContent Awards 2025 sẽ dựa trên 50% điểm từ độc giả và 50% điểm đánh giá của hội đồng giám khảo.

Các đề cử đảm bảo tiêu chí được đăng tải trên website chương trình. Lưu ý, độc giả cần có tài khoản MyVnE để tham gia bỏ phiếu. Một tài khoản được bình chọn tối đa một lần cho mỗi hạng mục giải thưởng.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress phối hợp tổ chức. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam shines), sự kiện vinh danh những gương mặt, dự án và sản phẩm sáng tạo xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để cơ quan quản lý, đa nền tảng mạng xã hội, các đơn vị, cá nhân cùng chia sẻ thông tin, thảo luận xu hướng và định hướng phát triển. Gala trao giải dự kiến diễn ra ngày 29/11 tại TP HCM.

Đông Vệ