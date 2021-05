10 trận cầu then chốt trên đường đăng quang của Man City

Crystal Palace 0-2 Man City (1/5). Sau chiến thắng quan trọng 2-1 trên sân PSG ở lượt đi bán kết Champions League, Man City giành thêm một chiến thắng quan trọng trên sân khách.

Nhờ hai bàn trong hai phút do công của Sergio Aguero và Ferran Torres, thầy trò Guardiola hơn Man Utd 13 điểm khi mùa giải còn bốn vòng. Nếu Man Utd thua Liverpool ở trận đấu sau đó một ngày, Man City sẽ đăng quang. Điều đó không xảy ra bởi cuộc so tài được chờ đợi này bị hoãn do sự cố CĐV tràn vào sân. Nhưng Man City chỉ phải đợi thêm vài ngày để đăng quang, sau khi Man Utd thua Leicester 1-2 ở vòng 35 tối 11/5.