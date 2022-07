10 thực phẩm hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh

Cá béo, trà xanh, dầu ô liu nguyên chất cung cấp protein, chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa giúp làn da tươi trẻ.

Già đi là quy luật tự nhiên của tạo hóa. Mỗi người nên kết hợp dinh dưỡng tốt và lối sống lành mạnh để giữ sự năng động về thể chất, tinh thần khi già đi. Dưới đây là 10 loại thực phẩm bổ dưỡng, hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh, theo Healthline.

Trà xanh

Trà xanh có nhiều chất chống oxy hóa góp phần giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do có thể làm hỏng tế bào nếu chúng xuất hiện ở mức độ cao.

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là polyphenol. Thực phẩm chứa nhiều epigallocatechin gallate (EGCG), catechin và axit gallic. Dưỡng chất giúp giảm nguy cơ bệnh tim, suy giảm thần kinh, lão hóa sớm, bệnh mạn tính...

Các polyphenol được tìm thấy trong trà xanh có thể giúp làm giảm quá trình lão hóa da bên ngoài - do các tác nhân gây hại từ môi trường như: ánh nắng mặt trời, ô nhiễm bằng cách loại bỏ các gốc tự do trước khi chúng gây hại cho da. Thực tế, nhiều sản phẩm chăm sóc da có chứa chiết xuất trà xanh để chống oxy hóa, góp phần chống lão hóa.

Cá béo

Cá béo là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng góp phần thúc đẩy làn da khỏe mạnh. Chất béo omega-3 hỗ trợ chống lại bệnh tim, giảm viêm, tổn thương da.

Cá hồi là một trong những loại cá béo phổ biến, giúp hỗ trợ sức khỏe làn da. Thực phẩm chứa một chất chống oxy hóa carotenoid gọi là astaxanthin. Trong một nghiên cứu, những người có làn da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời tiêu thụ kết hợp giữa astaxanthin và collagen trong 12 tuần. Kết quả họ cải thiện đáng kể về độ đàn hồi, dưỡng ẩm của da.

Ngoài ra, cá hồi, các loại cá béo khác có nhiều protein, dưỡng chất cần thiết để cơ thể có thể sản xuất collagen và elastin. Hai dưỡng chất chịu trách nhiệm độ căng, độ đàn hồi của da.

Cá hồi có nhiều giá trị dinh dưỡng với sức khỏe. Ảnh: Healthline

Sô cô la đen

Sô cô la đen là một nguồn giàu polyphenol, hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể. Thực phẩm chứa flavanols, có liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe như giảm nguy cơ: bệnh tim, tiểu đường loại 2, suy giảm nhận thức.Trong một nghiên cứu kéo dài 24 tuần, những người tham gia tiêu thụ đồ uống ca cao giàu flavanol có cải thiện đáng kể về độ đàn hồi của da.

Hạt lanh

Hạt lanh mang lại những lợi ích với sức khỏe. Chúng chứa lignans, một loại polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh mạn tính, chẳng hạn như bệnh tim, ung thư. Thực phẩm cung cấp axit béo omega-3 hỗ trợ làn da khỏe mạnh.

Qủa lựu

Giống như hầu hết các trái cây, lựu có đầy đủ các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Chúng chứa nhiều chất xơ, kali và vitamin K, hỗ trợ một trái tim khỏe mạnh. Thực phẩm cũng giàu chống oxy hóa, chẳng hạn như flavonols, tanin, axit phenolic và lignans. Một số nghiên cứu trên người, động vật cho thấy, các chất chống oxy hóa tìm thấy trong lựu có thể giúp da giảm tổn thương do tia cực tím.

Bơ

Bơ giàu chất béo, chất xơ, một số vitamin, cần thiết cho sức khỏe. Hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao có thể giúp hỗ trợ làn da khỏe mạnh. Một nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất béo thực vật giúp bảo vệ sức khỏe. Qủa bơ thơm ngon, linh hoạt khi chế biến, dễ bổ sung vào chế độ ăn uống.

Cà chua

Cà chua giàu hàm lượng lycopene cao. Trong một nghiên cứu, những phụ nữ uống đồ uống giàu chất chống oxy hóa có chứa lycopene, isoflavone đậu nành, dầu cá và vitamin C và E mỗi ngày giảm độ nhăn sau 15 tuần. Bạn kết hợp cà chua với chất béo lành mạnh, chẳng hạn như dầu ô liu hoặc bơ, làm tăng giá trị hấp thụ lycopene của cơ thể.

Collagen

Khi già đi, collagen bị phá vỡ, sản xuất kém hiệu quả, khiến nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn. Việc tiêu thụ các loại thực phẩm giàu protein, vitamin C, hỗ trợ tổng hợp collagen có thể giúp giữ cho làn da khỏe mạnh. Thực phẩm giàu protein lành mạnh: trứng, gà, đậu hũ, cá.

Rau

Hầu hết các loại rau đều giàu dinh dưỡng, ít calo. Chúng chứa chất chống oxy hóa, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số bệnh ung thư. Nhiều loại rau cũng chứa nhiều carotenoid, beta carotene và lycopene. Một số nghiên cứu cho thấy, bổ sung carotenoid trong chế độ ăn có thể bảo vệ da chống lại tia UV của mặt trời, nguyên nhân gây lão hóa da sớm.

Một số nguồn cung cấp beta carotene tốt: cà rốt, bí ngô, khoai lang. Nhiều loại rau cũng giàu vitamin C. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong công việc sản xuất collagen. Các loại rau có hàm lượng vitamin C cao gồm: rau lá xanh, ớt chuông, cà chua và bông cải xanh. Bạn nên ăn đa dạng loại rau màu sắc đa dạng.

Dầu ô liu nguyên chất

Dầu ô liu nguyên chất lành mạnh, chứa chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, tổn thương oxy hóa gây ra bởi sự mất cân bằng của các gốc tự do trong cơ thể. Chế độ ăn giàu dầu ô liu có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, bao gồm: bệnh tim, tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa.

Đặc biệt, chất béo không bão hòa đơn (MUFAs) chiếm khoảng 73% trong dầu ô liu. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, chế độ ăn giàu MUFA có thể giúp giảm lão hóa da nhờ tác dụng chống viêm mạnh của những chất béo lành mạnh.

Lê Nguyễn