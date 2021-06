10 thành phố đắt đỏ nhất với lao động nước ngoài

10. Bern (Thụy Sỹ)

Thành phố còn lại trong bộ ba đắt đỏ chiếm giữ top 10 của Thụy Sỹ là Bern, thủ đô của nước này. Năm nay, không kể top 10 thì do đồng euro tăng gần 11% so với USD, khiến các thành phố ở châu Âu được xếp hạng tương đối đắt đỏ hơn so với các thành phố ở Mỹ.

Điều này dẫn đến việc New York hoàn toàn rơi khỏi top 10 của Mercer, trong khi Paris từ vị trí thứ 50 vào năm 2020 lên hạng 33 năm nay. Tương tự, sự tăng giá của đôla Australia đã khiến ​​các thành phố Australia như Sydney và Melbourne tăng hạng. Ảnh: AP.