10 sinh viên Hà Nội hỗn chiến vì mâu thuẫn 'nhắn tin không trả lời'

Hà NộiNhắn tin rủ đi chơi bi-a nhưng bạn ngủ không trả lời, hai sinh viên kéo thêm chục bạn bè đến cổng trường Đại học Lao động Xã hội hỗn chiến, đâm dao vào lưng.

VKSND Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 10 thanh niên 18 tuổi, đều là sinh viên đại học tại Hà Nội, trong vụ ẩu đả trước cổng trường Đại học Lao động Xã hội hồi tháng 10/2024.

Trong số này, 3 người bị truy tố tội Giết người gồm: Vương Đức Hùng, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Thành Vinh, đều trú Hà Nội. Nguyễn Hà Kiên, Bùi Duy Anh, Nguyễn Đức Tùng, Trần Nguyễn Tuấn Hưng, Nguyễn Huy Tùng Dương, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Đức Anh bị cáo buộc Gây rối trật tự công cộng.

Cáo trạng xác định, tối 23/10/2024, bị can Kiên nhắn tin rủ Hiếu, bạn học cùng lớp tại Đại học Lao động Xã hội, đi chơi bi-a. Sáng hôm sau, Hiếu thấy tin nhắn, trả lời đồng ý, hẹn thời gian nhưng khi này Kiên vẫn đang ngủ, không trả lời.

Bực tức, Hiếu nhắn tin qua messenger với ngôn từ nặng nề. Khoảng 10h cùng ngày, Kiên ngủ dậy đọc được đã nhắn tin chửi lại. Hẹn đánh bi-a không thành, họ hẹn 13h cùng ngày đánh nhau trước cổng trường. Đôi bên đồng ý, kéo thêm bạn bè cùng đi "rửa hận".

Hiếu rủ nhóm bạn, trong đó có bị can Đức Anh. Kiên rủ 8 bị can còn lại về phe mình, trong đó Hùng còn mang theo con dao dạng lưỡi liềm.

Giáp mặt nhau, Duy Anh (nhóm Kiên) lên giọng hỏi: "Mày bắt nạt thằng Kiên đúng không". Hiếu cùng nhóm bạn không ai trả lời.

Duy Anh say đó tát Hiếu khiến ngã khỏi xe máy. Hùng cũng rút dao ra đâm vào lưng Hiếu. Phúc, Vinh cùng lao vào đánh.

Sau ít phút thay bạn giải quyết mâu thuẫn, Duy Anh, Hùng và đồng bọn được can ngăn nên không đánh Hiếu nữa. Nhóm Kiên sau đó giải tán. Các sinh viên lên giảng đường.

Đức Anh thấy Hiếu bị đâm 3 nhát đã gọi cấp cứu. Sau trình báo của bố nạn nhân, nhóm Kiên cũng tới công an đầu thú cùng ngày.

Hiếu bị tổn hại 12% sức khỏe, có đơn xin rút yêu cầu khởi tố với các bạn.

Những vụ án nào được khởi tố/đình chỉ dựa trên yêu cầu của bị hại? Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định, 9 tội sau đây chỉ được khởi tố/đình chỉ vụ án hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh; Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội; Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính; Hiếp dâm; Cưỡng dâm và Vu khống. Đơn bãi nại (rút yêu cầu khởi tố) chỉ có thể đình chỉ những vụ án được khởi tố dựa trên yêu cầu của người bị hại, áp dụng với 9 loại tội danh nêu trên. Việc rút yêu cầu khởi tố phải hoàn toàn tự nguyện, không có dấu hiệu của ép buộc hay cưỡng bức, sẽ dẫn đến việc đình chỉ vụ án ở mọi giai đoạn của quá trình tố tụng của một vụ án hình sự. Nghĩa là bên gây thiệt hại (người đang bị tạm giam, tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc những người có liên quan khác trong vụ án) sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hải Thư