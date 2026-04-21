10 năm thúc đẩy y tế chất lượng cao tại Nam Trung Bộ của Vinmec Nha Trang

Sau 10 năm, bệnh viện đạt gần 1 triệu lượt khám, 100.000 ca nội trú, khách quốc tế chiếm 12% ngoại trú, 16% nội trú, đồng thời, điểm chất lượng đạt 4,72/5.

Vinmec Nha Trang trở thành một trong những cơ sở y tế chất lượng cao tiêu biểu tại khu vực Nam Trung Bộ. Cơ sở hội tụ các yếu tố của bệnh viện hiện đại như nền tảng chuyên môn, công nghệ, mô hình quản trị và dịch vụ chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm.

Tháng 4/2016, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang đi vào hoạt động, là bệnh viện thứ 4 trong Hệ thống Y tế Vinmec. Là một trong những cơ sở y tế quy mô lớn tại khu vực, bệnh viện có cơ sở hạ tầng trên khuôn viên hơn 5.000 m2, gồm 8 tầng nổi và 1 tầng hầm, với hệ thống chuyên khoa được tổ chức đồng bộ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh.

Vinmec Nha Trang xây dựng trên khuôn viên hơn 5.000 m2 với mức đầu tư lớn. Ảnh: Vinmec Nha Trang

Từ đầu, bệnh viện đầu tư các trang thiết bị như hệ thống CT 512 lát cắt, máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla công nghệ Silent và hệ thống nội soi, phục vụ chẩn đoán và điều trị. Năm 2024, đơn vị tiếp tục đưa vào vận hành hệ thống CT Scanner GE Revolution Apex 1975 lát cắt, tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ phát hiện sớm bệnh lý như đột quỵ, ung thư, đồng thời giảm liều tia X cho người bệnh.

Vinmec Nha Trang cũng vận hành hệ thống robot tích hợp trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật, cho phép thực hiện các thao tác với độ chính xác cao, giảm xâm lấn và thời gian hồi phục.

ThS.BS Phan Quốc Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang cho biết, đầu tư vào hạ tầng, công nghệ là nền tảng. Tuy nhiên, yếu tố cốt lõi là đội ngũ nhân lực chất lượng cao và năng lực vận hành theo chuẩn mực quốc tế.

"Do đó, bệnh viện xây dựng đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản và cập nhật kiến thức, kỹ thuật từ các nền y học phát triển như Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Singapore thông qua các chương trình hợp tác quốc tế", ông nói thêm.

Bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, cùng đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản. Ảnh: Vinmec Nha Trang

Đến nay, Vinmec Nha Trang triển khai nhiều kỹ thuật tại địa phương như phẫu thuật nội soi khớp vai, điều trị suy tĩnh mạch chi dưới bằng đốt sóng cao tần, đồng thời triển khai lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tại miền Trung. Song song, bệnh viện chuyển đổi mô hình sang Trung tâm điều trị xuất sắc (Center of Excellence) với hai mũi nhọn là tim mạch và hồi sức cấp cứu - vận chuyển quốc tế.

Trong lĩnh vực tim mạch, tháng 2/2023, Vinmec Nha Trang triển khai quy trình CODE STEMI theo chuẩn ACC (American College of Cardiology) trong cấp cứu và điều trị nhồi máu cơ tim cấp. Đầu năm nay, bệnh viện đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu.

"Trong quý I, chúng tôi thực hiện gần 100 ca can thiệp tim mạch. Khối lượng can thiệp trong thời gian ngắn với yêu cầu kỹ thuật cao, gần tương đương cả năm trước, cho thấy năng lực chuyên môn được cải thiện và niềm tin của người bệnh tăng lên", ThS.BS Phan Quốc Dũng chia sẻ.

Vinmec Nha Trang vận hành hệ thống robot tích hợp trí tuệ nhân tạo trong phẫu thuật. Ảnh: Vinmec Nha Trang

Bên cạnh đó, khoa Cấp cứu và Vận chuyển y tế quốc tế đóng vai trò trong chuỗi chăm sóc, đặc biệt khi địa phương là điểm đến du lịch quốc tế. Nhiều du khách nước ngoài được cấp cứu và vận chuyển về nước an toàn, góp phần củng cố hình ảnh điểm đến Nha Trang.

Trong 10 năm, tổng số lượt khám ngoại trú đạt gần một triệu, trong đó khoảng 12% là người nước ngoài. Điều trị nội trú ghi nhận gần 100.000 lượt, với 16% là khách quốc tế, chủ yếu từ Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Mỹ và các nước châu Âu. Theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam do Sở Y tế Khánh Hòa đánh giá, bệnh viện đạt 4,72/5 vào đầu năm 2025 và dẫn đầu toàn tỉnh trong 5 năm liên tiếp.

Trong giai đoạn mới, Vinmec Nha Trang đặt mục tiêu trở thành trung tâm y khoa chất lượng cao tại khu vực miền Trung, đồng thời, mở rộng vai trò trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và du lịch y tế.

Theo đó, đơn vị tiếp tục phát triển các chuyên khoa theo mô hình Trung tâm xuất sắc (COE), tập trung vào tim mạch, hồi sức cấp cứu, vận chuyển y tế quốc tế, tiêu hóa và thần kinh, nhằm nâng cao năng lực điều trị và khả năng phối hợp đa chuyên khoa.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân tại Vinmec Nha Trang. Ảnh: Vinmec Nha Trang

Bệnh viện cũng phát triển các gói dịch vụ kết hợp khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng, hướng tới khách hàng quốc tế và phân khúc cao cấp trong nước. ThS.BS Phan Quốc Dũng nhấn mạnh, đơn vị đặt mục tiêu trở thành nơi hội tụ công nghệ, chuyên môn và dịch vụ, có khả năng cạnh tranh với các trung tâm y khoa trong khu vực.

"Bệnh viện đã nhận chứng nhận Global Hospital Rating (GHA) và dự kiến đạt chứng nhận Global Hospital Accreditation (GHR) của Mỹ trong năm 2026", ông nói thêm.

Nhật Lệ