10 năm 'chinh chiến' quốc tế của Phương My

Phương My hoạt động tại hơn 20 quốc gia như Italy, Pháp, Anh, Bỉ… và góp mặt trong hàng loạt tuần lễ thời trang quốc tế trên thế giới.

Năm 2011, cô lần đầu cọ xát với show diễn chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế với sự kiện Black V San Francisco Fashion Show 2011 và Tokyo Fashion Fuse 2011. Trong cùng năm, thương hiệu Phuong My của cô cũng nhận được lời mời trình diễn mở màn NewYork fashion Week Event, tài trợ bởi tạp chí Astonish Magazine.

Phương My từng vào top 30 gương mặt nổi bật dưới 30 do Forbes Việt Nam bình chọn vào 2015. Ảnh: Phuong My

Sau đó, nhà thiết kế liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang nổi tiếng như New York Fashion Week Spring 2012, Blueprint Fashion show tại Singapore 2014, Asia Fashion Week tại Malaysia 2014, Perth Fashion Festival ở Australia 2015...

Năm 2018, Phương My tham gia Arab Fashion Week 2018 diễn ra tại Dubai. Cô mang đến loạt thiết kế thể hiện tinh thần Á Đông, kết hợp với hơi thở thời trang hiện đại, hòa nhập quốc tế. Năm 2019, nhà thiết kế tiếp tục nhận lời mời mở màn cho Vancouver Fashion Week.

Các thiết kế trong bộ sưu tập của Phương My tại Tuần lễ thời trang Vancouver. Ảnh: Phuong My

Tại New York Fashion Week 2019, Phương My có cơ hội sánh bước cùng các thương hiệu danh tiếng như Ralph Lauren, Calvin Klein, Marc Jacobs, Tom Ford, Michael Kors, Oscar De La Renta, Longchamp... Nhờ những thành tích này, Phương My xuất hiện trên trang New York Times số cuối tháng 4. Bên cạnh đó, thương hiệu của cô còn nhiều lần hiện diện trên các bìa tạp chí nổi tiếng thế giới như trên Couture Collezioni Italia, Elle Singapore, GENLUX, Harper's Bazaar Việt Nam và Trung Quốc...

Hành trình theo đuổi thời trang của Phương My không chỉ gắn liền với các sàn diễn quốc tế. Cô chú trọng tạo nên những tác phẩm mang tính cá nhân cho nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Cô từng thực hiện trang phục cho siêu mẫu Coco Rocha trong bộ ảnh của tạp chí Harper’s Bazaar; Katty Perry tại Auction Napa Valley 2019; Beyoncé khi tham gia AFI Awards 2019; Hoa hậu hoàn vũ Thế giới 2005 Natalie Glebova...

Các thiết kế của Phương My mang tới Tuần lễ thời trang New York Fashion Week Bridal. Ảnh: Phuong My

Nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt thương hiệu riêng, Phương My thực hiện triển lãm "Pentalwalker - Cuộc dạo chơi của những cánh hoa" tại Dinh Độc Lập (TP HCM) từ ngày 8 đến 12/12. Trong triển lãm lần này, Phương My muốn khắc họa hoài bão, ước mơ những ngày đầu và sự kiên định, dấu ấn của cô trong những năm tiếp đó.

Phối cảnh triển lãm "Petalwalker - Cuộc dạo chơi của những cánh hoa" tại Dinh Độc Lập. Ảnh: Phuong My

Phương My cũng trưng bày bộ sưu tập mới nhất. Sau ba ngày đầu dành riêng cho khách VIP của thương hiệu, Phương My sẽ mở cửa tự do hai ngày cuối (11-12/12) để mọi người có thể tham quan sự kiện lần này.

(Nguồn: Phuong My)