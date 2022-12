10 lời chúc Giáng sinh bằng tiếng Anh

Ngoài "Merry Christmas", cô Nghiêm Thị Mỹ Xuân, thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng, Đại học Curtin (Australia), giới thiệu 10 lời chúc Giáng sinh ý nghĩa khác.

Với bố mẹ và những người thân trong gia đình

1. I want to thank you for all the love and happiness that you have given me (Con rất biết ơn về tình yêu thương mà bố mẹ đã dành cho con. Cảm ơn bố mẹ vì đã làm cho con thật hạnh phúc).

2. Merry Christmas to the coolest kid I know (Chúc mừng Giáng sinh đến bạn nhỏ ngoan nhất, giỏi nhất mà mẹ từng được biết).

3. May Jesus bless you with good health and wisdom so that you grow up into a man/ woman of dignity and strength. (Cầu Chúa ban cho cháu thật nhiều sức khỏe và trí tuệ để khi lớn lên, cháu trở thành một người đức độ và bản lĩnh).

4. Let beauty surround you, happiness stay with you and love carry you through the holiday season and beyond (Cháu kính chúc dì luôn xinh đẹp, hạnh phúc và được mọi người yêu quý, trong mùa Giáng sinh và mãi mãi về sau).

5. I wish we could always stay together. I wish Merry Christmas to my favorite person in this world. (Em mong chúng mình lúc nào cũng được quấn quýt bên nhau. Chúc mừng Giáng sinh đến anh, người mà em yêu thích nhất trên thế giới này).

Ảnh: WishesMsg

Với bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm

6. I wish you and your family health, happiness, harmony and fulfillment (Chúc bạn và gia đình dồi dào sức khỏe, bình an và mọi việc đều được như ý).

7. May the spirit of Christmas infuse your life and that of your family members with hope, positivity, and joy. Merry Christmas and Happy New Year.

(Cầu mong bầu không khí thiêng liêng của mùa Giáng sinh luôn đồng hành cùng gia đình bạn. Chúc bạn và gia đình luôn ngập tràn hy vọng, niềm vui và những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng Giáng sinh và Năm Mới đến gia đình bạn).

8. May your holy wishes be heard by God and your life be full of his divine blessings! (Cầu Chúa nghe được những điều ước thiêng liêng của bạn. Mong Ngài ban phước lành đến cho bạn).

9. To a joyful present and a well-remembered past. Best wishes for happy holidays and a magnificent new year.

(Chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng những khoảnh khắc tươi đẹp của hiện tại và cùng nhau nhìn lại những gì chúng ta đã đi qua. Chúc tất cả mọi người có những ngày nghỉ đông thật hạnh phúc và một năm mới ngập tràn những điều kỳ diệu).

10. It's the most wonderful time of the year to send you my warmest, most heartfelt wishes. Merry Christmas and Happy New Year.

(Đây là dịp tuyệt vời nhất để tớ gửi đến cậu những lời chúc ấm áp và cảm động nhất, từ sâu thẳm trong lòng tớ. Chúc cậu và gia đình Giáng sinh vui vẻ và một năm mới an khang - thịnh vượng).

Nghiêm Thị Mỹ Xuân