10 loại thực phẩm phụ nữ mang thai nên tránh

Đồ sống, nội tạng động vật, hoa quả chưa rửa sạch,... là những thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe mẹ bầu.

Cá chứa nhiều thủy ngân

Thủy ngân có độc tính cao, làm tổn hại tới hệ thần kinh, hệ miễn dịch, thận của thai phụ. Đồng thời, độc tính từ thủy ngân cũng gây ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi. Do đó, mẹ bầu nên tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao khi đang mang thai, cho con bú.

Các loại cá mẹ bầu không nên ăn gồm cá kiếm, cá thu vua, cá ngừ, đặc biệt là cá ngừ mắt to. Việc dung nạp cá có hàm lượng thủy ngân thấp trong thời kỳ mang thai tốt cho sức khỏe thai phụ, nên ăn tối đa ba lần mỗi tuần. Cá có hàm lượng thủy ngân thấp rất phong phú như cá cơm, cá tuyết, cá bơn, cá tuyết chấm đen, cá hồi, cá rô phi. Cá béo như cá hồi, cá cơm đặc biệt tốt cho em bé vì chứa nhiều axit béo omega-3.

Cá tái, sống

Cá sống hay hải sản thường gây ra một số bệnh nhiễm trùng như norovirus, vibrio, salmonella và listeria. Những bệnh này gây mất nước, suy nhược ở thai phụ. Phụ nữ mang thai dễ bị nhiễm vi khuẩn listeria, cao gấp 10 lần người bình thường

Vi khuẩn listeria có thể truyền sang con bạn qua nhau thai, điều này dẫn đến sinh non, sẩy thai, thai chết lưu và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

Thịt tái, sống

Phụ nữ mang thai ăn thịt sống, chưa nấu chín làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng, bao gồm toxoplasma, e.coli, listeria và salmonella. Những vi khuẩn này đe dọa sức khỏe con bạn dẫn đến thai chết lưu hay các bệnh thần kinh nghiêm trọng như khuyết tật trí tuệ, mù lòa, động kinh.

Mẹ bầu cũng nên hạn chế ăn thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội bởi chúng dễ nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản. Phụ nữ mang thai tốt nhất nên ăn thực phẩm nóng sốt.

Phụ nữ mang thai không nên ăn nhiều cá kiếm, cá ngừ,... do chứa nhiều thủy ngân, độc tính cao. Ảnh: moderneternity

Trứng sống

Trứng sống có thể bị nhiễm vi khuẩn salmonella. Các triệu chứng của nhiễm khuẩn salmonella bao gồm sốt, buồn nôn, nôn, co thắt dạ dày và tiêu chảy. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác có thể gây co thắt tử cung, dẫn đến sinh non hoặc thai chết lưu.

Một số món ăn từ trứng chưa được nấu chín hoàn toàn có thể kể đến như trứng bác nhẹ, trứng chần, sốt trứng gà. Để đảm bảo an toàn, thai phụ luôn nấu trứng chín kỹ hoặc sử dụng trứng đã qua tiệt trùng.

Nội tạng

Nội tạng là nguồn thực phẩm chứa nhiều chất dinh dưỡng: sắt, vitamin B12, vitamin A, kẽm, selen, tốt cho cả mẹ, em bé. Tuy nhiên, việc mẹ bầu ăn quá nhiều vitamin A từ nội tạng không được khuyến khích trong thai kỳ (đặc biệt là trong ba tháng đầu). Phụ nữ mang thai vẫn có thể ăn nội tạng nhưng cần cân đối lượng ăn vừa phải, tránh ăn quá nhiều.

Caffeine

Theo Đại học Sản phụ khoa Mỹ (ACOG), phụ nữ mang thai thường được khuyến cáo hạn chế lượng caffein ở mức dưới 200 mg mỗi ngày. Caffeine được hấp thụ rất nhanh, dễ dàng đi vào nhau thai. Uống nhiều caffeine trong thai kỳ có thể làm hạn chế sự phát triển của thai nhi, làm tăng nguy cơ sinh con nhẹ cân.

Rau mầm sống

Rau mầm sống bao gồm cỏ linh lăng, cỏ ba lá và giá đỗ xanh, chúng có thể bị nhiễm vi khuẩn salmonella. Mẹ bầu nên hạn chế các loại rau mầm sống. Tuy nhiên, phụ nữ đang mang thai vẫn ăn được rau mầm khi đã nấu chín.

Thực phẩm chưa rửa

Bề mặt của trái cây, rau chưa rửa dễ bị nhiễm một số vi khuẩn và ký sinh trùng, bao gồm toxoplasma, e.coli, salmonella, listeria. Phần lớn những người bị nhiễm toxoplasmosis không có triệu chứng, một số khác có thể cảm thấy như bị cúm trong một tháng.

Trẻ sơ sinh bị nhiễm vi khuẩn toxoplasma từ trong bụng mẹ đều không có triệu chứng khi sinh ra. Tuy nhiên, các triệu chứng như mù hoặc thiểu năng trí tuệ có thể phát triển. Một tỷ lệ nhỏ trẻ sơ sinh nhiễm bệnh bị tổn thương mắt hoặc não nghiêm trọng ngay khi sinh.

Sữa, pho mát và nước ép trái cây chưa tiệt trùng

Sữa tươi, pho mát chưa tiệt trùng chứa một loạt vi khuẩn có hại: listeria, salmonella, e.coli và campylobacter. Tương tự đối với nước trái cây chưa được khử trùng cũng dễ nhiễm vi khuẩn. Thanh trùng là cách hiệu quả nhất để tiêu diệt bất kỳ vi khuẩn có hại nào mà không làm thay đổi giá trị dinh dưỡng của sản phẩm.

Rượu

Phụ nữ mang thai không nên uống rượu vì có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai và thai chết lưu. Ngay cả một lượng nhỏ cũng có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển trí não của trẻ. Chưa có mức cồn nào được chứng minh an toàn cho phụ nữ mang thai nên tốt nhất mẹ bầu không sử dụng.

Quỳnh Anh (Theo Healthline)