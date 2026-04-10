10 kiểu mặc đi làm lỗi mốt năm nay

Theo WWW, chân váy chữ A bằng vải dày và phom cứng cáp không còn phù hợp với xu hướng thời trang đi làm năm nay. Thay vào đó, chân váy bằng vải lụa mềm đang được nhiều người yêu thích hơn vì đem lại vẻ dễ chịu.
Tương tự, chân váy midi xếp ly cũng nằm trong nhóm quần áo lỗi mốt. Theo WWW, kiểu váy này khiến người mặc trông già hơn. Thay cho mốt này là váy bút chì dài ngang đầu gối bằng chất liệu phóng khoáng như denim, kaki, nhung tăm.
Sơ mi chiết eo ôm dáng gợi cảm giác những năm 2000 đang dần dần được thay thế bằng kiểu oversized, sơ mi voan mềm hoặc satin dáng thụng.
Blazer hai hàng cúc mang đậm phong cách thời trang thập niên 1980 không còn được ưa chuộng như vài năm trở lại đây. Thay thế kiểu dáng này là áo khoác da lộn hoặc kaki dáng boxy hoặc trucker dài tới ngang hông, đem tới vẻ unisex khỏe khoắn.
Suit ôm sát cơ thể hiện nay chỉ còn phù hợp với những môi trường công sở truyền thống cần đồng phục. Phong cách này tạo ra vẻ ngoài cứng nhắc và nghiêm nghị. Thay vào đó, hãy diện suit hiện đại có phom rộng vừa phải, màu sắc phong phú, vừa tạo sự thoải mái khi ngồi làm việc lâu, vừa trông trẻ hơn.
Áo polo dài tay từng được xem là thảm họa thời trang của thập niên 2000, sau đó hot trở lại từ năm 2024. Năm nay, kiểu áo này không còn là xu hướng nhiều nhà mốt lăng xê. Theo WWW, thay thế mốt này là áo dệt kim ôm dáng, đơn sắc.
Theo Vogue, mốt "giày của bố" bắt đầu có dấu hiệu chững lại từ năm ngoái. Thay vào đó, sandals quai mảnh, giày búp bê thắt nơ mới là xu hướng được đẩy mạnh.
Trong nhóm kiểu mặc lỗi mốt còn có quần skinny jeans. Với dáng bó sát, kiểu quần này có thể làm lộ khuyết điểm của đôi chân, đồng thời tạo cảm giác bí bách.
Quần vải ống côn từng thịnh hành trong những năm 2000, 2010. Thiết kế có ưu điểm là kéo dài và làm thon chân hiệu quả. Tuy nhiên, quần baggy, quần ống rộng mới là phong cách được yêu thích hiện nay.
Quần capri (quần lửng ôm dáng) rộ lên từ năm ngoái song kén dáng người mặc. Năm nay, phong cách này được thay thế bằng quần shorts bermuda và quần lửng ống siêu rộng.
Sao Mai
Ảnh: Pinterest