10 kiện vaccine Covid-19 đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sau khi khử khuẩn, lô hàng được vận chuyển ra khỏi sân bay, đến kho lạnh bảo quản.

VNVC là công ty đầu tiên có vaccine Covid-19 và là đơn vị duy nhất được AstraZeneca lựa chọn phân phối vaccine với số lượng lớn tại Việt Nam. Hồi tháng 1, công ty được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu - nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vaccine, sinh phẩm ở điều kiện lạnh 2-8 độ C, vaccine, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện âm sâu (âm 40 đến âm 86 độ C).Ba kho lạnh âm 86 độ C của công ty này ở TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội có thể bảo quản 3 triệu liều vaccine Covid-19 tại một thời điểm.