10 hãng xe bán chạy nhất thế giới: Toyota vững ngôi đầu, BYD vượt Ford

Toyota vẫn là thương hiệu bán chạy nhất toàn cầu, trong khi BYD hất Ford khỏi top 6.

Toyota củng cố vị thế là nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới trong năm thứ 6 liên tiếp. Tập đoàn này bán được tổng cộng 11,32 triệu xe, bao gồm Lexus, Hino và Daihatsu, tiếp tục dẫn trước Volkswagen, hãng có doanh số giảm 0,5% xuống còn 8,98 triệu xe.

Hyundai (gồm cả Kia và Genesis) xếp thứ ba trong năm 2025 với 7,28 triệu xe bán ra, tiếp theo là General Motors với 6,18 triệu xe và Stellantis với 5,48 triệu xe.

Tốc độ tăng trưởng phi thường của BYD đã chậm lại trong 2025, nhưng hãng vẫn bán được nhiều xe hơn trước, và đứng ở vị trí thứ 6 toàn cầu, đẩy Ford, gã khổng lồ của Mỹ xuống dưới.

Hãng xe Quốc gia Doanh số toàn cầu 2025

(triệu xe) Toyota Nhật Bản 11,32 Volkswagen Đức 8,98 Hyundai Hàn Quốc 7,28 General Motors Mỹ 6,18 Stellantis Mỹ 5,48 BYD Trung Quốc 4,6 Ford Mỹ 4,4 Geely Trung Quốc 4,12 Honda Nhật Bản 3,52 Nissan Nhật Bản 3,2

Năm qua, BYD bán được 4,6 triệu xe trên toàn thế giới. Con số này đánh dấu mức tăng 7,7% so với năm trước và đưa hãng từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 6 trong số các nhà sản xuất ôtô lớn nhất.

Ngược lại, doanh số của Ford giảm 2% xuống còn 4,4 triệu xe. Thời điểm này đặc biệt khó khăn khi General Motors, đối thủ lâu năm của họ, ghi nhận mức tăng trưởng 6,8% lên 6,18 triệu xe.

Mặc dù Ford ghi nhận những bước tiến tại Mỹ, hãng tiếp tục mất thị phần ở châu Âu và đặc biệt ở Trung Quốc. Các nhà sản xuất trong nước như BYD, Xiaomi và Geely liên tục chiếm thị phần với các mẫu xe điện có giá cả cạnh tranh và tập trung vào công nghệ. Đồng thời, Ford đang trải qua quá trình chuyển đổi sang xe điện đầy phức tạp, ghi nhận khoản phí 19,5 tỷ USD khi định hình lại chiến lược của mình.

Seagull - xe bán chạy hàng đầu của BYD. Ảnh: Ridebuy

Thử thách khác nằm ngay phía trước là Geely - một hãng xe Trung Quốc khác - đứng ngay sau Ford với doanh số 4,12 triệu xe trong 2025, tức chỉ kém hãng Mỹ vài trăm nghìn xe.

Trong 2025, Ford đã ghi nhận khoản lỗ khổng lồ 8,2 tỷ USD, kết quả của việc giảm giá trị tài sản lớn do tái cấu trúc mảng kinh doanh xe điện đang gặp khó khăn.

Hiện Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất và quan trọng nhất của BYD. Tuy nhiên, hãng này cũng đã tăng xuất khẩu lên 1,05 triệu xe, nhờ mở rộng sang các thị trường bao gồm châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Con số này dự kiến tiếp tục tăng trong năm nay, có thể đạt 1,3 triệu chiếc.

Tăng trưởng quốc tế rất quan trọng đối với BYD, vì nhu cầu về xe điện và xe hybrid sạc điện của hãng đang giảm dần ở Trung Quốc. Trên thực tế, dữ liệu bán hàng gần đây cho thấy hãng chỉ bán được 205.518 xe tại thị trường nội địa trong tháng 1, giảm đáng kể so với 300.538 xe bán ra trong tháng 1/2025. BYD báo cáo doanh số xe điện giảm từ 125.377 xuống còn 83.249 chiếc, trong khi số lượng xe PHEV giảm từ 171.069 xuống còn 122.269 chiếc.

Mỹ Anh (theo Autocar)