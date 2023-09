1 người tử vong, 14 nhập viện ở Pháp sau ăn cá mòi nhà làm

Pháp vừa ghi nhận một vụ nhiễm khuẩn Clostridium botulinum tập thể từ cá mòi, khiến một người tử vong, 14 trường hợp nhập viện.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh nhân đã dùng bữa tại một nhà hàng ở Bordeaux từ ngày 4 đến 10/9. Do thời gian ủ bệnh lên đến 8 ngày và nhà hàng là điểm hút khách quốc tế trong mùa Giải bóng Bầu dục Thế giới, WHO cho biết có thể xuất hiện thêm các trường hợp ngoài Pháp.

Vụ ngộ độc được báo cáo từ ngày 12/9. Cơ quan y tế công cộng Pháp đã xác định được 10 trường hợp nghi nhiễm Clostridium botulinum từ cá mòi, trong đó một người tử vong.

Đến ngày 14/9, tổng số người bị ngộ độc là 15, với 8 bệnh nhân phải vào khoa Hồi sức Tích cực. 14 người là công dân nước ngoài, gồm Canada, Đức, Hy Lạp, Ireland, Anh, Bắc Ireland và Mỹ.

Tất cả ca nghi nhiễm đều tiêu thụ cùng loại cá mòi đóng lọ ở nhà hàng nói trên. Các cuộc điều tra dịch tễ cũng chỉ ra rằng nguồn lây nhiễm là do tiêu thụ cá mòi tự làm, tự bảo quản.

Theo WHO, Clostridium botulinum phát triển trong thực phẩm được bảo quản kém, không hợp vệ sinh. Bệnh có khả năng gây tử vong, nhưng không lây truyền từ người sang người.

Cá mòi không bảo quản đúng cách có thể sản sinh vi khuẩn Clostridium botulinum. Ảnh: Freepik

Các triệu chứng của nhiễm độc khác nhau tùy vào thể trạng, song biểu hiện ban đầu là mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt. Sau đó, bệnh nhân mờ mắt, khô miệng, khó nuốt và khó nói. Một số trường hợp bị tiêu chảy, táo bón, chướng bụng. Ở thể nặng, các triệu chứng tiến triển thành yếu cổ, cánh tay, sau đó các cơ hô hấp và cơ phần dưới cơ thể bị ảnh hưởng. Người bệnh không sốt hoặc mất ý thức.

Các đợt ngộ độc tập thể tương đối hiếm, nhưng thường được coi là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi nhận biết nhanh chóng để xác định nguồn bệnh, ngăn ngừa các trường hợp sau đó, quản lý điều trị. Tỷ lệ điều trị thành công phụ thuộc đáng kể vào việc chẩn đoán sớm, sử dụng nhanh chóng thuốc kháng độc tố botulinum cũng như chăm sóc hô hấp tích cực.

Thông thường, tỷ lệ ngộ độc botulinum cực thấp, nhưng tỷ lệ tử vong cao (5-10%) nếu không được chẩn đoán và chữa kịp thời, thích hợp.

Thục Linh (Theo WHO)