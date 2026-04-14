1.000 người tham quan căn hộ mẫu K-Home Avenue

Dự án nhà ở xã hội K-Home Avenue có hơn 1.100 sản phẩm, khai trương căn hộ mẫu hôm 12/4, thu hút hơn 1.000 người tham quan, tìm hiểu dù chưa mở bán.

K-Home Avenue do Kim Oanh Land phát triển tại khu vực Nhơn Trạch, Đồng Nai, được định vị là nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn của Singapore. Sales Gallery (văn phòng bán hàng), sa bàn và ba căn hộ mẫu được chủ đầu tư khai trương ngày 12/4.

Sales Gallery nằm trong khuôn viên dự án (đường Nguyễn Ái Quốc - 25C, trung tâm hành chính Nhơn Trạch, Đồng Nai), có quy mô khoảng 1 ha. Trung tâm bao gồm khối kiến trúc chính và diện tích cảnh quan cây xanh, hồ cảnh quan được đầu tư theo cảm hứng sống xanh chuẩn Singapore.

1.000 người dự khai trương Sales Gallery dự án K-Home Avenue. Ảnh: Kim Oanh Group

Sa bàn và ba căn hộ mẫu đặt bên trong Sales Gallery, mở cửa đón khách cùng ngày, giúp khách mua hình dung chân thực về chất lượng cũng như không gian sống tương lai. Nhiều khách hàng cho biết bất ngờ khi chứng kiến dự án nhà ở xã hội được đầu tư quy mô và bài bản.

Đến tham quan dự án từ sớm, anh Minh Tân, người dân phường Linh Xuân, đánh giá căn hộ hai phòng ngủ K-Home Avenue phù hợp cho gia đình 4 thành viên. Dù là nhà ở xã hội, không gian bên trong được bố trí khoa học, đẹp mắt.

"Dự án này có vị trí chiến lược và nội khu tích hợp tiện ích đa dạng nên tôi dự định sẽ chuyển gia đình về đây sinh sống", anh Tân nói.

Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Kim Oanh Group, cho biết dự án nối dài chuỗi sản phẩm mang thương hiệu K-Home đã được thị trường tin tưởng. Mục tiêu của đơn vị là góp phần nâng chuẩn sống xanh cho cộng đồng.

"Dự án là thành quả của quá trình khảo sát các dự án tại 4 quốc gia phát triển trước khi chúng tôi quyết định lựa chọn áp dụng mô hình nhà ở chuẩn Singapore bởi tính ưu việt trong thiết kế, xây dựng nhưng giá thành hợp lý", bà Oanh nói.

K-Home Avenue kết nối trực tiếp sân bay quốc tế Long Thành trong 10 phút di chuyển và cách trung tâm tài chính Thủ Thiêm, đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng 15–20 phút. Trong giai đoạn đầu tiên, dự án dự kiến ra thị trường 1.104 căn hộ tại 4 tòa tháp cao 12 tầng. Sản phẩm, đa dạng loại hình từ studio, 1 phòng ngủ+ và 2 phòng ngủ.

Tiện ích nội khu bao gồm trường học, hồ bơi người lớn và trẻ em, công viên, trạm sạc xe điện, sân chơi trẻ em, khu tập gym ngoài trời, khu BBQ, vườn thư giãn... cùng dãy shophouse. Sau khi bàn giao, dự án sẽ được K-City quản lý, vận hành.

Ông Tô Duy Chinh - Phó tổng giám đốc Kinh doanh Kim Oanh Land cho biết K-Home Avenue có sự tham gia của nhiều đơn vị như Handong, Phan Vũ, Global Vireon Studio, Coninco... Các căn hộ dự kiến bàn giao vào cuối năm 2027. Vật liệu hoàn thiện dự án cũng được chọn lọc từ các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế.

Thiết kế căn hộ hai phòng ngủ tại K-Home Avenue được bàn giao đầy đủ nội thất cho người mua. Ảnh: Kim Oanh Group

Ngoài dự án ở Nhơn Trạch, doanh nghiệp đang chuẩn bị đưa ra thị trường khoảng 4.000 căn hộ thuộc các dự án K-Home Cityview (Biên Hòa), K-Home Midtown và K-Home Skyview (Trảng Bom). "Bên cạnh vị trí trung tâm các đô thị lớn và chuẩn Singapore, các dự án này đều được phát triển theo hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE giúp tiết kiệm điện, nước và khí phát thải trong quá trình sử dụng", ông Chinh nói.

Hoài Phương