1.000 chuyên viên dự lễ ra quân dự án Sun Riverpolis

Lễ ra quân dự án Sun Riverpolis tại Đà Nẵng diễn ra sáng 24/9 tại Hà Nội, với sự tham gia của đại diện chủ đầu tư và hơn 1.000 nhân viên kinh doanh.

Sự kiện mang chủ đề "Dòng chảy thịnh vượng - Khai mở vinh quang" được tổ chức tại tổ hợp trung tâm hội nghị quốc tế Ascott Tây Hồ Hà Nội. Chương trình khai màn với các tiết mục trình diễn nghệ thuật và thước phim về Đà Nẵng - gợi nhắc hành trình phát triển của thành phố bên những dòng sông, cùng chiến lược đầu tư của Sun Group tại khu vực miền Trung.

Sự kiện thu hút hơn 1.000 chuyên viên kinh doanh. Ảnh: Ánh Dương

Tại sự kiện, đại diện Sun Property (thành viên của Sun Group) chia sẻ thông tin về thị trường bất động sản Đà Nẵng và dự án. Thành phố được nhìn nhận có nhiều lợi thế nhờ tốc độ tăng trưởng du lịch, hệ thống đường bay quốc tế mở rộng cùng các quy hoạch phát triển hạ tầng quy mô lớn được triển khai như khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế. Theo đó, các dự án sở hữu vị trí gần trung tâm, hạ tầng hoàn thiện sẽ có dư địa tăng trưởng.

Hạ tầng giao thông mở kết nối Sun Riverpolis với các cực phát triển mới của Đà Nẵng. Ảnh: Sun Property

Theo Sun Property, Sun Riverpolis nằm ở phía Đông Nam Đà Nẵng, trên thế đất "tựa sơn hướng thủy". Khu vực này là nơi giao hòa của những con sông lớn như sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Cổ Cò, sông Đô Tỏa... lại gần danh thắng Ngũ Hành Sơn. Xung quanh là các tiện ích như sân vận động Hòa Xuân, trung tâm thương mại MM Mega Market, hệ thống trường học, bệnh viện...

Dự án được định vị là khu đô thị hiện đại, chú trọng vào hạ tầng, cảnh quan, tiện ích nhằm mang lại không gian sống chất lượng cho cư dân, qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

Đại diện chủ đầu tư cùng các đơn vị kinh doanh tham gia nghi thức khởi động dự án. Ảnh: Ánh Dương

Sun Riverpolis còn nằm gần cụm nút giao chiến lược cầu Hòa Xuân. Nút giao này góp phần giảm tải lưu thông và rút ngắn quãng đường từ sân bay quốc tế về các khu đô thị phía Nam, đồng thời tăng tính kết nối với những khu vực như Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn. Sun Group cho rằng việc hoàn thiện hạ tầng sẽ hỗ trợ mặt bằng giá nhà ở tại các trục đường liên kết, tiêu biểu như quanh trục Võ Chí Công - Nguyễn Phước Lan - Cồn Dầu - Lê Quảng Chí.

"Lợi thế về vị trí địa lý, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng giao thông đồng bộ là điều kiện lý tưởng để chúng tôi phát triển những khu đô thị ngay trong lòng thành phố Đà Nẵng", đại diện Sun Property, nhấn mạnh.

Tại sự kiện, các đơn vị phân phối cam kết phối hợp triển khai hoạt động bán hàng. Nghi thức khởi động được thực hiện bởi đại diện chủ đầu tư và các giám đốc kinh doanh. Đại diện một sàn phân phối tin tưởng, khu vực đô thị phía Nam Đà Nẵng sẽ đón sóng tăng trưởng nhờ hạ tầng ngày càng được đầu tư.

Song Anh